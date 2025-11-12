Metro Puerto Rico y El Calce pasan a manos de inversionistas locales

Vision News Media, LLC anunció hoy la adquisición de la licencia de las marcas Metro Puerto Rico y El Calce, marcando el inicio de una nueva era en el periodismo y panorama mediático local.

Vision News Media es un nuevo conglomerado de medios compuesto por VRM Companies y Punto Digital, quienes procuran aportar a la isla una oferta de periodismo objetivo, contenido relevante e innovación multiplataforma.

“Nuestra misión es fortalecer el ecosistema informativo de Puerto Rico, elevando el debate público y apostando por un periodismo serio, responsable y cercano a la gente. Queremos educar, informar y crear contenido entretenido, que a su vez permita al público construir sus propias opiniones a partir de información veraz y profunda”, expresó el licenciado Yamil Ruiz, quien fungirá como Presidente y CEO de Vision News Media entidad ahora dueña de las marcas Metro Puerto Rico, El Calce y Sabrosía.

En adición al liderato de Yamil Ruiz, Vision News Media contará con el respaldo y la visión estratégica del grupo de VRM y varios de sus líderes, reconocidos por su compromiso con el desarrollo económico y social del país y con amplia trayectoria en proyectos de emprendimiento e innovación.

Rafael Rojo, presidente y CEO de VRM Companies, Carlos Penzini, managing partner de VRM Penzini y Agustín Rojo, managing partner de VRM Companies, serán los socios a cargo de respaldar este nuevo emprendimiento.

“Como empresarios que invertimos, asumimos riesgos y apostamos por Puerto Rico, creemos en el poder del periodismo local serio y responsable para elevar la conversación pública. Nuestra misión es apoyar los medios locales fomentando un debate informado y constructivo que contribuya positivamente el mejoramiento social y económico de nuestra gente. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de Metro Puerto Rico y sus marcas, respaldándolas con planificación estratégica, visión integral y capital puertorriqueño”, destacó Rojo.

Asimismo,Vision News Media reconoció la labor periodística y el liderazgo de Aiola Virella,Editora en Jefe de Metro Puerto Rico, quien es pieza clave en el desarrollo editorial del medio y en su posicionamiento como una plataforma informativa influyente y respetada en Puerto Rico.

Su compromiso con el rigor periodístico y la responsabilidad informativa seguirá siendo fundamental para fortalecer la voz de Metro en la conversación pública del país.

De igual forma, se reconoció la labor de Felix Caraballo que ha timoneado a Metro Puerto Rico por los pasados 13 años.

Además, se anunció que como parte de esta transición, la licenciada Mardelis Jusino, actualmente Partner y Editora en Jefe de Punto Digital, formará parte del equipo editorial de Vision News Media.

Jusino, además de ser abogada, cuenta con una reconocida trayectoria periodística y se destacó como jefa de la Unidad Investigativa de TeleOnce.

Vision News Media adelantó que su modelo de negocio se enfoca en crecimiento responsable, fortalecimiento editorial, expansión digital y desarrollo de contenido multiplataforma, con énfasis en periodismo investigativo y producción audiovisual.

Sobre VRM Companies

Un conglomerado puertorriqueño con 50 años de experiencia en desarrollo inmobiliario, responsable de la construcción de más de 14,000 unidades de vivienda en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Además de sus inversiones en bienes raíces, por medio de su afiliada VRM Penzini Capital, la empresa invierte en sectores económicos como energía renovable, alimentos y bebidas, medios y servicios financieros.

Sobre Punto Digital

Compañía especializada en medios digitales fundada por Yamil Ruiz, quien tiene más de 25 años de experiencia en radio, televisión y medios digitales. Yamil Ruiz ocupará el puesto de Presidente & CEO de Vision News Media y será responsable de liderar, junto al equipo actual de Metro Puerto Rico, la siguiente etapa de la marca.

Sigue a Metro Puerto Rico a través de: Metro Puerto Rico en Facebook, @metropr en Instagram, @metropr en Tik Tok y @metro_pr en X. Además del canal de YouTube Metro Puerto Rico.