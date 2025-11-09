Cayó el Baloto: Buscan al nuevo multimillonario que nació en Colombia y se ganó 29.000 millones de pesos

Este domingo, 9 de noviembre, amaneció un nuevo multimillonario porque cayó el Baloto, y la suerte le tocó las puertas en Montería, capital del departamento de Córdoba. Lo más importante es que el nuevo multimillonario debe comunicarse inmediatamente la Fiduciaria de Occidente para gestionar la entrega de su premio.

Un jugador de Baloto acertó los números ganadores 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12, convirtiéndose en el nuevo multimillonario del país.

Resultado del Baloto del 8 de noviembre 2025 dejó un nuevo multimillonario en Montería

El tiquete afortunado fue adquirido de manera manual en un punto de venta de la red aliada Record S.A., según confirmó la organización del sorteo.

Ahora, lo importante es que el ganador por su seguridad se comunique al número (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina, para luego presentarse en la sucursal fiduciaria que le autoricen con la siguiente documentación:​

Tiquete original y en perfecto estado .

. Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia. Las sucursales de la fiduciaria están ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga .

. Si corresponde al ganador del primer premio gran acumulado de Baloto o de Revancha debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente en la Carrera 13 No 26 A 47 Piso 9 (Bogotá) con el Director de Gestión de Negocios, teléfono (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina donde se concretará la cita previa para el pago del premio y se hará previa verificación telefónica de algunos datos del tiquete.

Con este premio, Baloto continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025, ha entregado más de 345.000 millones de pesos en premios, beneficiando a 8.593.601 ganadores en todo el país.