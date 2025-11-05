Villavicencio completa más de cinco meses sin suministro regular de agua

El sábado 24 de mayo colapsó parte de la línea de aducción de la bocatoma principal del Acueducto de Villavicencio. Hoy, 165 días después, el servicio sigue sin restablecerse y las más de 400.000 personas que de la ciudad que se abastecen de él continúan denunciando la irregularidad del agua, que reciben por turnos y carrotanques. Incluso, hay sectores que llegan a pasar días enteros sin el suministro.

“Estamos muy, muy pero muy cerca de resolver el tema del acueducto” afirmó el alcalde de la ciudad, Alexander Baquero, a principios de octubre. Sin embargo, un mes después aún continúan los problemas con el servicio. En declaraciones expuestas por el medio Periódico del Meta, el mandatario mencionó que los trabajos podrían extenderse incluso hasta las primeras semanas de diciembre.

A mediados de octubre, la administración intentó habilitar una fuente provisional de captación de agua, pero la estructura no funcionó por una falla técnica. Según el mismo medio de comunicación, el alcalde comentó que fue un ejercicio de gestión interna con materiales y personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), y que el proyecto no tuvo contrato formal ni inversión adicional.

A finales del mes pasado, la Procuraduría visitó la instalaciones de la EEAV para hacer seguimiento a la problemática. Según el ente de control, se definieron nuevos compromisos y se advirtió que de haber omisión de deberes legales por parte de la empresa, “iniciará las actuaciones disciplinarias correspondientes”. Se espera que bajo el mando del nuevo gerente de la EEAV, Mario Leandro Castro, designado el 23 de octubre, la capital del Meta consiga recuperar el servicio del agua. El ingeniero civil llega al cargo después de que renunciara su antecesor, Alejandro Aponte, por la crisis con el acueducto.

Mientras tanto, en redes sociales, los habitantes del municipio siguen quejándose del incumplimiento de la alcaldía, las largas jornadas sin agua y el cobro del servicio.