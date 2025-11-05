Soldados liberados en Meta volvieron a ser secuestrados

Los soldados profesionales Edgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, recientemente liberados ante una comisión de la iglesia tras ser retenidos ayer por población civil de la zona, volvieron a ser secuestrados solo unas horas después.

Cuando dos vehículos de MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia) estaban en camino para recoger a los militares después de las negociaciones, se enteraron de que la comunidad otra vez los había secuestrado.

El ejército manifestó su rechazo a la situación y solicitó a la población liberal a ambos uniformados.

El secuestro

El rapto de ambos uniformados se dio a raíz de la captura de una mujer por parte del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, adscrita a la Fuerza de Tarea Omega.

Ante la extracción aérea de la capturada, alrededor de 400 personas, presuntamente coaccionadas por parte de integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc,se concentraron y retuvieron a un teniente y tres soldados. Dos de ellos fueron liberados poco tiempo después, pero a los uniformados Carabalí y Gaona los hicieron vestirse de civil y los llevaron a un paradero desconocido.

Las exigencias de la comunidad

“Por medio de la presente, las 60 Juntas de Acción Comunal de los alrededores de la vereda El Oasis informan que, en el marco de un operativo realizado el día 3 de noviembre en la finca Villa Valentina,se realizo la captura de la señora Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo como prenda de garantía las comunidades realizaron la detención de dos saldados en lugar” dice un comunicado de la población.

En el documento, exigen “la presencia inmediata de las delegaciones de la Mesa de diálogo entre el el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las comunnidades” y solicitan que “la señora Liceth Daza Hoyos esté presente en cualquier proceso de negociación relacionado con la liberación de los soldados”.