Ni Alejandro Gaviria ni Mauricio Gaona: el Nuevo Liberalismo y la coalición Colombia Ahora siguen sin cabeza de lista

Ambos fueron considerados para ser la cabeza de lista pero no integrarán las filas del partido.

El martes 4 de noviembre, en la víspera de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo, le propuso ser la cabeza de lista de su partido en las elecciones legislativas de 2026 al abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado asesinado Manuel Gaona. Su decisión generó controversia, pues ya había acordado con el exministro Alejandro Gaviria que él ocuparía ese puesto.

Sin embargo, a través de una carta publicada en X, el jurista declinó la propuesta del precandidato presidencial. Afirmó que aunque su afinidad con Galán es “moral, política e ideológica” y comparte su “preocupación inevitable ante la posibilidad de regresar a un narcoestado en Colombia”, no tiene objetivos políticos.

Gaona agregó que en los últimos meses ha recibido varias ofertas para encabezar listas de otros partidos y apoyar candidatos presidenciales, pero su labor se enfoca en “la protección del órden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y, particularmente, de la historia”.

Un puesto que sigue vacío

Con el rechazo del abogado, continúa la incertidumbre en la coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Dignidad y Compromiso (de Sergio Fajardo y Jorge Robledo), Nuevo Liberalismo y Mira. Desde los otros dos grupos tienen nominados al excongresista Jorge Enrique Robledo y a la senadora Ana Paola Agudelo, pero aún no han decidido quien ocupará esa silla.

Además, se sospecha que pueden haber tensiones en la coalición, pues la propuesta realizada por Galán en un video de X al hijo del exmagistrado no había sido discutida con los otros dos partidos, según afirmaron fuentes pertenecientes a ellos.

La decisión de Juan Manuel Galán lo puso en un aprieto con Alejandro Gaviria, quien solo se enteró de que había sido descartado al ver la propuesta en redes sociales de Galán a Gaona y posteriormente renunció a aspirar al senado por el Nuevo Liberalismo.

Ahora la coalición tiene un mes para ponerse de acuerdo antes del 8 de diciembre, día en que vence el período de inscripción de candidatos ante la registraduría.