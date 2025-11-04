Judicializan a integrantes de la red delincuencial ‘Los de la Pradera’: comercializaban toneladas de marihuana

Toneladas de marihuana ocultas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales eran enviadas por vía terrestre desde el suroccidente hacia diferentes ciudades del Eje Cafetero, norte, centro y oriente del país, por una estructura delincuencial conocida como ‘Los de la Pradera’.

Lea también: Disidentes de las Farc llegaron a preacuerdo con la Fiscalía: aceptaron su responsabilidad en ataque a policías

La organización ilegal es señalada de coordinar la salida del estupefaciente de zonas de producción ilícita en Tacueyó y Miranda (Cauca), trasladarlo a bodegas ubicadas en las afueras de Cali (Valle de Cauca), definir los métodos de camuflaje en tractocamiones y su posterior salida a diferentes destinos nacionales.

La Fiscalía General de la Nación identificó a cuatro de los señalados integrantes de este grupo delictivo, los cuales fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional en Yumbo y Cali (Valle del Cauca), Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca).

En los procedimientos fueron incautados cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón que contenían 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los afectados con la decisión son: Jhon Freddy Morales Jagua, alias Bola, presunto cabecilla y financiador; Fabio Nelson Vasco Castañeda, alias El Varado, quien sería el encargado de establecer las formas de ocultamiento de los alijos y su transporte; Elvin Andrés Villarreal Urzola, alias El Costeño, señalado de acopiar los estupefacientes en Cali y preparar los envíos; y José Julián Manrique Tovar, propietario de camiones usados que estarían al servicio del entramado criminal.

A ‘Los de la Pradera’ les han sido incautadas cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, y capturado a nueve personas en situación de flagrancia, en cinco procedimientos distintos materializados en el curso de la investigación.