Alertan sobre nueva modalidad de estafa en la que delincuentes llaman y se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp

En las últimas semanas se ha identificado una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas, bajo el pretexto de ‘verificar datos’, ‘activar funciones nuevas’ o ‘evitar la suspensión de la cuenta’.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la aplicación alerta sobre señales que indican porqué este tipo de mensajes son una estafa:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un enlace.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

También son señales de alerta los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos.

En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales.

Además, WhatsApp recuerda que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país o si se trata de un contacto que ya tiene registrado.

Siga estas recomendaciones y no caiga en la red de los delincuentes:

- No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos. • No proporcione información personal ni bancaria por este medio.

- Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad.

- Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.