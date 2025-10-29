Noticias

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en la que delincuentes llaman y se hacen pasar por funcionarios de WhatsApp

Los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales.

Nueva modalidad de estafa por llamadas de WhatsApp. Secretaría de Seguridad
Por Kewin Alarcón

En las últimas semanas se ha identificado una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas, bajo el pretexto de ‘verificar datos’, ‘activar funciones nuevas’ o ‘evitar la suspensión de la cuenta’.

Para evitar caer en este tipo de engaños, la aplicación alerta sobre señales que indican porqué este tipo de mensajes son una estafa:

  • Errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un enlace.
  • Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

También son señales de alerta los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos. 

En muchos casos, los estafadores simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos personales.

Además, WhatsApp recuerda que nunca cobra por el uso del servicio y que las personas pueden verificar la autenticidad de un remitente observando las señales que aparecen cuando se recibe un mensaje de un número desconocido: si existen grupos en común, si el número está registrado en otro país o si se trata de un contacto que ya tiene registrado.

Siga estas recomendaciones y no caiga en la red de los delincuentes:

- No abra, comparta ni reenvíe mensajes que parezcan sospechosos o demasiado buenos para ser ciertos.    • No proporcione información personal ni bancaria por este medio.    

- Antes de abrir un archivo o enlace, verifique su legitimidad.    

- Reporte y bloquee los números sospechosos directamente desde la aplicación.

