La Segunda Marquetalia es señalada por la Policía como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay

La investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay arroja una hipótesis que ha cobrado especial fuerza: la participación de la disidencia de las FARC autodenominada “Segunda Marquetalia”, bajo el mando del guerrillero alias Iván Márquez.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, informó este martes que la disidencia de las FARC conocida como la ‘Segunda Marquetalia’, liderada por alias Iván Márquez, habría sido la estructura que determinó el homicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La declaración se dio luego de la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, en el municipio de Puerto Lleras (Meta), un hecho que marca un giro clave en las investigaciones.

“Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio. Sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe. A hoy la hipótesis más fuerte que determinó el homicidio sería la ‘Segunda Marquetalia’”, afirmó el general Rincón, según medios como El Tiempo.

El anuncio se realizó desde la base aérea de Catam, en Bogotá, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, y otros altos mandos de la cúpula militar y policial.

Alias El Viejo, presunto enlace entre los autores materiales e intelectuales

De acuerdo con la información oficial, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, habría sido el intermediario entre los determinadores del crimen y la banda criminal que ejecutó el atentado el pasado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Fuentes del proceso confirmaron que la Fiscalía General de la Nación prepara las audiencias preliminares contra El Viejo, en las cuales se presentarán nuevos elementos probatorios que reforzarían la conexión directa con la disidencia liderada por Márquez, quien presuntamente se encuentra en Venezuela.

Hipótesis principal: una orden desde la ‘Segunda Marquetalia’

La posibilidad de que la ‘Segunda Marquetalia’ esté detrás del magnicidio ha sido una línea de investigación activa desde hace meses, pero con esta captura las autoridades aseguran que se delimita el abanico de versiones sobre la autoría del crimen.

El general Rincón destacó que los avances en inteligencia, los testimonios recolectados y el seguimiento financiero de los implicados apuntan a una estructura organizada con motivación política y económica, capaz de planear y financiar un ataque de esta magnitud.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay —ocurrido durante un acto de campaña— continúa siendo uno de los hechos más graves de violencia política en los últimos años. Con la nueva hipótesis fortalecida, la investigación entra en una fase decisiva para determinar los autores intelectuales y las conexiones transnacionales detrás del crimen.