Cambio en la DIAN: Carlos Betancourt reemplaza a Luis Eduardo Llinás como director encargado

El Gobierno Nacional designó a Carlos Betancourt como nuevo director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), luego de la renuncia presentada por Luis Eduardo Llinás, quien había ocupado el cargo de manera provisional. La decisión fue oficializada mediante decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.

Betancourt, funcionario de carrera dentro de la entidad, asumirá la dirección de forma temporal mientras se define quién ocupará el cargo en propiedad. Su nombramiento ocurre en un momento clave para la autoridad tributaria, que mantiene entre sus principales retos el fortalecimiento del recaudo y la modernización de los sistemas de control aduanero.

Llinás deja la entidad tras meses de gestión interina

Luis Eduardo Llinás, quien también dirige la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), había asumido la dirección de la DIAN de manera transitoria. Durante su paso por la institución impulsó una polémica medida que adelantó el pago de la retención en la fuente, buscando recaudar más de seis billones de pesos para aliviar el déficit del Presupuesto General de la Nación 2025.

“Con esta medida buscamos garantizar liquidez al Estado sin necesidad de crear nuevos impuestos”, había explicado Llinás al defender la decisión, adoptada tras la negativa del Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria a finales del año pasado.

La salida de Llinás coincide con un momento de alta sensibilidad fiscal y política. Desde la UIAF, la entidad bajo su dirección principal, se pronunció recientemente sobre la polémica inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el exdiputado Nicolás Petro en la denominada Lista Clinton.

En un comunicado, la UIAF enfatizó: “No existe ningún fundamento legal ni financiero que justifique esa medida”, y cuestionó el accionar del gobierno estadounidense, argumentando que se vulnera el debido proceso y se desconoce la gestión del Ejecutivo colombiano en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.