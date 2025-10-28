Calendario escolar 2026: Estudiantes tendrán 12 semanas de receso el próximo año

El Ministerio de Educación Nacional estableció los lineamientos para el calendario académico de 2026, con el objetivo de garantizar planeación de todas las instituciones educativas del país. Este calendario incluye a las instituciones de educación preescolar, básica y media, de calendario A (que inicia en enero y febrero) y de calendario B (que inicia en julio y agosto).

Con los lineamientos se pretende que tanto las familias, los docentes como los estudiantes puedan anticipar su planificación académica y de descanso para el próximo año.

Calendario escolar para el 2026

De acuerdo con la resolución presentada y conocida por RCN Noticias, la Secretaría de Educación del Distrito estableció que el calendario para los colegios oficiales de Bogotá tendrán 40 semanas lectivas, distribuidas en dos semestres. El primer periodo irá del 26 de enero al 21 de junio, y el segundo del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

En total los estudiantes tendrán 12 semanas de receso a lo largo del año, entre las que están las vacaciones y las pausas intersemestrales.

El documento indicaría que estas semanas estarán distribuidas así: del 13 al 18 y del 19 al 25 de enero, del 30 de marzo al 5 de abril, del 5 al 11 de octubre y del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Además, el Ministerio señaló que cada institución educativa deberá organizar sus horarios y actividades dentro de las primeras cuatro semanas de cada semestre.

“El esquema establecido permite equilibrar el aprendizaje con el descanso”, explicó el Ministerio según el mismo medio.

Asimismo, recordó que las secretarías de educación deberán publicar los calendarios definitivos antes del 1 de noviembre de 2025 para el calendario A, y antes del 1 de julio de 2026 para el calendario B.

De esta manera, el Gobierno busca que se organice con anticipación las vacaciones, las jornadas pedagógicas y las actividades familiares en todo el país.