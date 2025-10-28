Alcaldía de Cartagena extiende la restricción de parrillero hombre en 10 barrios de la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias confirmó la vigencia del Decreto 2161 del 24 de octubre de 2025, con el cual se ratifica la restricción del transporte de parrillero hombre en motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en 10 barrios de la ciudad. La medida tendrá una duración de un año, contada desde su publicación oficial, y busca disminuir los índices de criminalidad asociados al uso de estos vehículos en delitos como el hurto y el sicariato.

El decreto fue expedido bajo las facultades otorgadas por el artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 1551 de 2012, como parte de las acciones integrales de seguridad implementadas por la administración distrital en articulación con la Policía Metropolitana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y otras autoridades competentes.

Barrios donde aplica la restricción

La limitación al transporte de parrillero masculino aplica en los siguientes sectores de Cartagena:

Bocagrande

Castillogrande

El Laguito

Manga

Cabrero

Crespo

Pie de la Popa

El Bosque

Alto Bosque

El Recreo

Estas zonas concentran una alta actividad residencial, turística y comercial, por lo que son consideradas puntos estratégicos en la prevención de delitos cometidos a bordo de motocicletas.

Autoridades explican los objetivos del decreto

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, señaló que la medida responde a compromisos asumidos en los recientes consejos de seguridad barrial, donde la ciudadanía expresó su preocupación frente al incremento de incidentes delictivos asociados a motocicletas.

“Estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, afirmó Hernández.

Vigencia y llamado a la comunidad

El Decreto 2161 de 2025 estará vigente hasta el 24 de octubre de 2026. Durante este periodo, las autoridades distritales realizarán operativos de control y sensibilización para garantizar el cumplimiento de la medida y evaluar su impacto en la reducción de delitos.

La Alcaldía hizo un llamado a los motociclistas y ciudadanos en general para que acaten la restricción y colaboren con las autoridades en la consolidación de un entorno más seguro. Además, recordó que el incumplimiento del decreto puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

Con esta decisión, Cartagena reafirma su compromiso con la seguridad integral y la convivencia ciudadana, fortaleciendo estrategias preventivas en los sectores con mayor flujo de residentes y turistas.