Cayó alias ‘El Viejo’: enlace entre los determinadores y el grupo delincuencial que asesinó a Miguel Uribe

La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio, en el occidente de Bogotá.

Unidades de la Policía Nacional capturaron a esta persona en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta). En las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Capturados por el magnicidio de Miguel Uribe

- Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’: Señalado de ser el principal articulador y líder de la organización criminal que planeó y ejecutó el atentado.

- Juan Sebastián Rodríguez Casallas (alias ‘Tianz’ o el menor sicario): El menor de edad aprehendido por ser la persona que presuntamente disparó contra el senador. Fue sancionado con medida de privación de la libertad.

- Caterine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’: Señalada de haberle entregado el arma al menor que disparó.

- Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’: Condenado a 21 años de prisión (mediante preacuerdo con la Fiscalía) por haber facilitado el desplazamiento del sicario y otros implicados.

- Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’: Identificado como el séptimo capturado en un momento, y señalado de haber participado en la planeación de todas las fases del atentado y de contactar al menor que disparó.

- Juan Esteban Quintero: Imputado por la Fiscalía.