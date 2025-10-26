Tensión en Rocha, Arjona: comunidad incendia material electoral por inconformidad con obras viales

Un ambiente de tensión se vivió en el corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, norte de Bolívar, luego de que un grupo de habitantes irrumpiera en el puesto de votación instalado en la Institución Educativa local y destruyera el material electoral.

De acuerdo con el secretario del Interior departamental, Javier Doria, el hecho estaría relacionado con reclamos de la comunidad frente a la falta de avances en la reparación de una vía que conecta el corregimiento con el casco urbano.

“Un grupo de 15 a 20 personas ingresaron hasta el puesto de votación ubicado en el corregimiento de Rocha, que es del municipio de Arjona, y destruyeron el material electoral. En este momento ya todas las autoridades nos encontramos coordinando las acciones que vamos a ejercer frente a estas personas que han alterado la jornada del día de hoy”, expresó Javier Doria a Caracol Radio.

Autoridades investigan y buscan responsables

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con los disturbios. Sin embargo, las autoridades locales adelantan la revisión de varios videos grabados por residentes del corregimiento que podrían ayudar a identificar a los responsables.

“En este momento no nos reportan ninguna captura, pero tenemos imágenes y estamos con las autoridades revisando las acciones que vamos a emprender”, confirmó el secretario Javier Doria.

Fuentes oficiales indicaron que la situación fue controlada y que no se registraron heridos. Pese a ello, la jornada electoral en ese punto quedó suspendida temporalmente.

Incertidumbre sobre el derecho al voto

La Registraduría Nacional del Estado Civil evalúa las alternativas para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados. Según explicó el secretario del Interior, todavía no hay una decisión definitiva.

“En un primer momento el registrador nos indica que no es posible mandar nuevamente material, entonces estamos definiendo qué se va a hacer”, precisó Doria.

En el puesto afectado se encontraba inscrito un censo de 2.530 votantes, quienes ahora esperan orientación sobre cómo ejercer su derecho ciudadano.

Reacciones y próximos pasos

Las autoridades departamentales anunciaron un plan de seguridad adicional para prevenir nuevos incidentes en otros municipios del norte de Bolívar. Además, se realizará una mesa de diálogo con la comunidad de Rocha para abordar las quejas sobre el deterioro vial, origen del conflicto.

El hecho ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la protección en los puestos de votación rurales y de atender con mayor prontitud las demandas sociales que podrían desencadenar nuevas manifestaciones durante el proceso electoral.