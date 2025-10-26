Senadora Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, sufre accidente de tránsito en Málaga, Santander: esto se sabe

La senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz, integrante del Pacto Histórico, resultó involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de Málaga, Santander, mientras se desplazaba en una camioneta oficial. El hecho se registró en horas de la tarde y fue documentado por ciudadanos que difundieron imágenes del vehículo afectado, una camioneta blanca rodeada de humo, con presencia de uniformados y transeúntes en el lugar.

De acuerdo con Caracol Radio, el incidente se habría originado por una falla mecánica en el automotor. Tras el percance, la congresista fue trasladada a otro vehículo por parte de su esquema de seguridad, con el fin de garantizar su integridad. Fuentes cercanas confirmaron que la senadora se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

Aunque las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, ni la legisladora ni su equipo de trabajo han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Gira política en el marco de la consulta del Pacto Histórico

Sandra Jaimes se encuentra en plena gira nacional del Pacto Histórico, iniciativa con la que busca fortalecer la participación ciudadana de cara a la consulta interna del movimiento, programada para el 26 de octubre de 2025. En las últimas semanas, la congresista había visitado varios departamentos, entre ellos Magdalena y Santander, en encuentros con comunidades y militantes del proyecto político.



