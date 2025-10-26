Nequi presenta fallas en su servicio por mantenimiento: horarios, motivos y recomendaciones para usuarios

Nequi anunció una suspensión temporal de su servicio por mantenimiento programado, que se realizará entre las 11:50 p. m. del sábado 25 de octubre y las 3:00 a. m. del domingo 26. Durante ese periodo, los más de 26 millones de usuarios en Colombia no podrán acceder a la aplicación ni realizar ningún tipo de operación financiera.

La empresa informó que esta intervención busca fortalecer la seguridad, estabilidad y velocidad de su plataforma digital. No se trata de una falla técnica, sino de una pausa planificada para implementar mejoras internas.

Servicios que estarán inactivos

Durante las tres horas de mantenimiento, los usuarios no podrán:

Ingresar a sus cuentas desde la app o la web.

Consultar saldos o movimientos.

Hacer transferencias o pagos de servicios.

Utilizar la tarjeta digital o física asociada a la cuenta.

Nequi recomienda realizar cualquier movimiento o transacción importante antes de las 11:50 p. m. del sábado, ya que todas las operaciones quedarán suspendidas hasta que finalicen las labores técnicas.

Antecedentes y razones del mantenimiento

La decisión se produce pocos días después de que se reportara una caída inesperada del sistema que afectó a usuarios en varias ciudades del país, entre ellas Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Durante ese evento, los clientes tuvieron dificultades para ingresar a la aplicación o completar transferencias, lo que también impactó los canales digitales de Bancolombia, entidad matriz de Nequi.

En su comunicado oficial, la compañía reiteró su compromiso con ofrecer una experiencia más rápida y confiable. El mantenimiento permitirá optimizar los procesos internos y reducir la posibilidad de fallas futuras.