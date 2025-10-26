Mujer fue encontrada en el baúl de un taxi y la explicación que dio dejó atónitos a los agentes

En un hecho de esos de no creer y que ha dejado todo tipo de comentarios, una mujer fue encontrada en el baúl de un taxi del que el conductor, según la versión de los protagonistas, era la pareja de ella.

La situación que se registró en Argentina, puntualmente en Salta, se dio en medio de un control policial en el que el hombre fue retenido por manejar en estado de alicoramiento.

Tras quedar en evidencia y cuando se iban a llevar el auto, el hombre debió confesar que llevaba a una persona en el baúl del vehículo, para sorpresa de los agentas.

Al abrir, evidentemente había una mujer allí y ambos señalaron que son pareja, pero la explicación de que ella fuera ahí fue lo más sorprendente.

“Quería ver qué estaba haciendo él”, apuntó ella. En sus versiones apuntaron que ella misma pidió estar en el baúl mientras su esposo trabajaba, todo con el fin de vigilarlo que no estuviera con una amante mientras decía que estaba en sus labores.