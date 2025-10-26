Gobierno plantea retención del 1,5 % para pagos digitales: así impactaría a Nequi, Daviplata y Bre-B

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un borrador de decreto que busca modificar el régimen de retención en la fuente aplicable a los pagos realizados mediante billeteras digitales y medios electrónicos, con el fin de equiparar su tratamiento tributario con el de las tarjetas de débito y crédito.

En qué consiste la propuesta

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la nueva normativa extendería la tarifa de retención del 1,5 % actualmente vigente para pagos con tarjeta, a transferencias electrónicas que constituyan ingresos gravables por la venta de bienes o la prestación de servicios.

La medida no aplicaría en los siguientes casos:

Transferencias personales o envíos de dinero sin contraprestación económica.

Pagos a personas naturales no responsables del IVA, es decir, aquellas que no están obligadas a recaudar este impuesto.

Además, los intermediarios financieros o tecnológicos —como bancos, adquirientes y plataformas digitales— deberán verificar la naturaleza de cada operación y el régimen tributario del beneficiario, en coordinación con la información suministrada por la DIAN a través del Decreto 1066.

El proyecto de decreto estará abierto a comentarios públicos hasta el 25 de octubre de 2025, y su versión final podría sufrir ajustes antes de entrar en vigor.

Impacto en las billeteras digitales

Plataformas como Nequi, Daviplata y Bre-B serían las principales afectadas, debido al fuerte crecimiento del sector: según cifras de Colombia Fintech, en 2023 las billeteras digitales sumaron más de 54 millones de usuarios únicos.

Si un comercio o profesional independiente recibe dinero por un servicio o producto a través de estas plataformas, la retención del 1,5 % se aplicaría sobre el valor de la transacción. Sin embargo, un usuario que transfiera dinero a un familiar o reciba un abono sin relación comercial no tendría que pagar ese porcentaje.

Argumentos del Gobierno

El viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt, explicó que la intención de la medida es cerrar brechas entre distintos medios de pago y fortalecer la equidad tributaria:

“Se trata es de solucionar un tema como de equidad horizontal que hay, las únicas personas a las que se le aplicará esa retención en la fuente y que después se vuelva efectivamente un impuesto real son aquellas personas naturales responsables de IVA. Es como liberar las condiciones entre lo que pasa con las tarjetas de crédito y los otros pagos de plataformas”, indicó.

Críticas del sector financiero y económico

A pesar de los argumentos oficiales, gremios fintech y microcomerciantes han manifestado su rechazo. Consideran que esta medida podría desincentivar el uso de pagos digitales y frenar la transición hacia la formalización económica.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que este tipo de disposiciones “desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios”, justo cuando el país intenta consolidar una economía más digital e inclusiva.

Un reto para la digitalización financiera

El debate sobre la retención del 1,5 % evidencia la tensión entre la necesidad de ampliar la base tributaria y el impulso a la transformación digital del sistema financiero. Si bien la medida apunta a la equidad fiscal, diversos expertos coinciden en que su aplicación deberá equilibrarse cuidadosamente para no frenar el crecimiento de la inclusión financiera en Colombia.