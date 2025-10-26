Detienen a dos sospechosos por el robo millonario de joyas en el Museo del Louvre de Paris

Las autoridades francesas lograron este fin de semana las primeras detenciones vinculadas al audaz robo de joyas ocurrido recientemente en el Museo del Louvre. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, dos hombres fueron arrestados el sábado por la noche, marcando un avance importante en el caso que ha captado la atención internacional.

Uno de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el extranjero, mientras que el segundo sospechoso fue localizado pocas horas después en la región parisina. Ambos habrían formado parte del grupo de cuatro individuos implicados en el asalto.

Un golpe de precisión y alto riesgo

De acuerdo con los reportes de los investigadores, el robo se produjo el domingo anterior, cuando los delincuentes lograron acceder al museo utilizando un montacargas situado en la vía pública. Una vez dentro, emplearon una sierra discal para romper las vitrinas donde se encontraban las piezas y escaparon en motocicletas antes de que la seguridad del recinto pudiera reaccionar.

El botín sustraído está valorado en más de 100 millones de dólares e incluye joyas históricas de la colección real francesa. Entre las piezas desaparecidas se encuentra “una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia”, según informaron medios locales.

Patrimonio cultural en riesgo

El robo ha despertado preocupación entre expertos y autoridades culturales por la vulnerabilidad del patrimonio nacional frente a redes delictivas especializadas. El Museo del Louvre, una de las instituciones más visitadas del mundo, ha reforzado sus medidas de seguridad mientras continúa la búsqueda de los otros dos implicados y de las joyas aún desaparecidas.

Las investigaciones siguen en curso, y los detenidos podrían enfrentar cargos por robo agravado y asociación criminal. Las autoridades confían en que estas capturas repres