Cardenal venezolano denunció que Nicolás Maduro no le permitió asistir a la misa por el nuevo santo del país

El cardenal Baltazar Porras, una de las figuras más críticas del gobierno de Nicolás Maduro, denunció este sábado que un “despliegue militar inusual” le impidió llegar a una misa en honor al recién canonizado santo José Gregorio Hernández, en el estado Trujillo, al occidente de Venezuela.

Según su relato, la cadena de obstáculos comenzó con la cancelación repentina de su vuelo en la aerolínea estatal Conviasa, continuó con el desvío forzoso de su aterrizaje y culminó con una fuerte presencia militar en el aeropuerto alterno. “Llama la atención que sucedan este tipo de cosas, que no haya una libertad de que uno como ciudadano pueda moverse de un sitio para otro y con un despliegue militar que pareciera que estuviéramos tramando quién sabe qué”, expresó el cardenal de 81 años en un video publicado en Instagram.

Un viaje frustrado y un ambiente de tensión

Porras explicó que, tras recibir advertencias del Viceministerio de Cultos, se le recomendó no viajar a Isnotú —pueblo natal de José Gregorio Hernández— ante supuestos “riesgos de disturbios”. No obstante, decidió continuar con sus planes y abordó una aeronave privada. En pleno vuelo, los pilotos fueron notificados de que el aeropuerto de Valera estaba cerrado por “vientos muy fuertes”, por lo que debieron aterrizar en Barquisimeto, estado Lara.

Al llegar, el prelado y su comitiva se encontraron, según dijo, “rodeados de una cantidad de militares armados, hasta los dientes”. Posteriormente intentaron viajar por tierra hacia Trujillo, pero la empresa de transporte contratada fue vetada por la fuerza pública, obligándolos finalmente a regresar a Caracas. “Tuvimos que volver en medio de un despliegue militar, realmente inusitado, sin tener ninguna explicación”, afirmó.

Enfrentamiento entre la Iglesia y el chavismo

Las tensiones entre el cardenal y el gobierno se intensificaron días antes de la canonización del “médico de los pobres”. Porras había calificado la situación del país como “moralmente inaceptable”, denunciando la pérdida de libertades, el aumento de la pobreza y la “militarización como forma de gobierno”. En respuesta, Maduro lo acusó de conspirar contra la canonización del nuevo santo venezolano.

Ante los hechos, la Iglesia católica venezolana decidió cancelar una gran misa en Caracas que estaba prevista como celebración oficial de la canonización, en medio de un clima de creciente hostilidad entre el Estado y la jerarquía eclesiástica.

El incidente reaviva las tensiones históricas entre el chavismo y la Iglesia católica, institución que ha sido una de las principales voces críticas frente a las restricciones de libertades civiles y políticas en Venezuela.