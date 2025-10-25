Washington suspende formalmente la ayuda a Colombia: EE. UU. acusa al gobierno Petro de fallar en la lucha contra el narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció de manera oficial la suspensión de las ayudas económicas a Colombia, al considerar que las políticas antinarcóticos implementadas por el presidente Gustavo Petro son “desastrosas e ineficaces”. La decisión implica que el país no será certificado bajo los criterios de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada para el año fiscal 2025.

Decertificación y suspensión de fondos

El comunicado del Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, establece que la medida se toma en cumplimiento de la legislación estadounidense que condiciona la cooperación internacional a resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico.

“Debido a las desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro, el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia según los criterios de la Ley de Asignaciones”, indica el documento.

De acuerdo con el informe, la administración de Donald Trump retomó la figura de “descertificación condicionada”, asegurando que Colombia ha incumplido de manera manifiesta sus compromisos internacionales en materia de control de drogas.

“El presidente Trump dejó claro en su determinación del 15 de septiembre que Colombia está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas. Desde entonces, Petro ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas”, señala el texto.

Contexto de las sanciones

La decisión se produce tras la reciente inclusión del presidente Petro, su familia y altos funcionarios en la Lista Clinton, una medida que bloquea bienes y transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. En ese marco, el Departamento de Estado aseguró que la administración norteamericana “no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo a los narcoterroristas por parte de Petro”, enfatizando su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo.

El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, reforzó el mensaje con fuertes declaraciones:

“La administración Trump está recortando drásticamente la ayuda a Colombia y sancionando al presidente Petro y a sus compinches. Petro debe dejar de consentir a los narcoterroristas y permitir que sus valientes fuerzas de seguridad persigan a los criminales.”

Impacto sobre la cooperación bilateral

Aunque la medida implica la suspensión de parte de la ayuda económica, Estados Unidos aclaró que mantendrá su respaldo a las Fuerzas Armadas y al sistema judicial colombiano, diferenciando entre las instituciones del Estado y las decisiones del Ejecutivo.

“La decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo”, precisó el Departamento de Estado.

Según cifras oficiales, Colombia recibió en promedio 232 millones de dólares en asistencia durante el año fiscal 2025, de los cuales 35 millones estaban destinados a programas de lucha contra el narcotráfico. Son precisamente esos fondos los que quedarían congelados hasta nuevo aviso, mientras la Casa Blanca evalúa los resultados de la política antidrogas colombiana.

Un nuevo punto de tensión diplomática

La suspensión de la ayuda y la descertificación de Colombia suponen un deterioro sin precedentes en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. El gobierno de Estados Unidos insiste en que no puede continuar financiando estrategias que —según su evaluación— han permitido el crecimiento del narcotráfico y debilitado la cooperación histórica entre ambos países.

Por ahora, la administración Petro no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a la decisión, que podría marcar un quiebre diplomático en más de dos décadas de cooperación en materia de seguridad y lucha antidrogas.