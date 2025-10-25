Policía libera aves enjauladas en Barranquilla durante operativo ambiental

La Policía Nacional llevó a cabo un operativo especial en varios puntos de Barranquilla, con el objetivo de recuperar y liberar aves que permanecían enjauladas en espacios públicos. El procedimiento, que fue registrado por ciudadanos y difundido en redes sociales, muestra a los uniformados incautando canarios y otras especies ornamentales que eran mantenidas en cautiverio.

De acuerdo con las autoridades, la acción tuvo como propósito proteger la fauna silvestre y evitar el comercio ilegal de especies, una práctica que continúa afectando los ecosistemas locales. Aunque la intervención generó sorpresa entre transeúntes y curiosidad en los habitantes de las zonas intervenidas, no se reportaron capturas, ya que el operativo se centró exclusivamente en rescatar los animales y garantizar su posterior liberación.

Protección de la fauna silvestre: un compromiso institucional

Fuentes policiales explicaron que estos procedimientos se adelantan en cumplimiento de las normas ambientales vigentes, que prohíben la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre sin la debida autorización. Las autoridades recalcaron que mantener animales de este tipo en cautiverio constituye una infracción ambiental y puede derivar en sanciones económicas y procesos sancionatorios ante las corporaciones ambientales competentes.

El operativo forma parte de una estrategia preventiva impulsada por la Policía y entidades ambientales, que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la vida silvestre y denunciar el tráfico de especies.

Los animales decomisados serán puestos bajo custodia de las autoridades ambientales, quienes determinarán las condiciones adecuadas para su rehabilitación y eventual liberación.