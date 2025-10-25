Capturado en Bogotá profesor de piano señalado de abusar a una mujer en Suba: la engañó para que fuera a su apartamento

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente a una mujer en la localidad de Suba, luego de haber ganado su confianza en un bar. De acuerdo con la investigación, el detenido, de 30 años, habría usado su cargo como profesor de piano para acercarse a la víctima y cometer el delito.

Lea también:

El encuentro que terminó en agresión

El hecho ocurrió el 13 de julio de 2025, cuando la víctima, una joven de 22 años, conoció al presunto agresor en un establecimiento nocturno de Suba. Durante la conversación, el hombre le comentó sobre su trabajo y, con el paso de las horas, logró que ella aceptara ir a su apartamento.

Una vez en la vivienda, según la denuncia, el sujeto la golpeó y posteriormente abusó sexualmente de ella. La mujer logró acudir a las autoridades y radicó la denuncia formal, activándose el código blanco, un protocolo de atención prioritaria para víctimas de violencia sexual.

Captura en Teusaquillo y medidas judiciales

Gracias a la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía, el individuo fue capturado en el sector de Teusaquillo el pasado 22 de octubre, menos de cuatro meses después del ataque.

El Instituto Medicina Legal valoró a la víctima y le otorgó cinco días de incapacidad médica por las agresiones físicas y psicológicas sufridas. El caso quedó en manos de un juez de control de garantías, quien definirá la situación jurídica del detenido por los delitos de acceso carnal violento y lesiones personales.

Aumentan los delitos sexuales en Bogotá

Este nuevo caso se suma a una preocupante tendencia de incremento en los delitos sexuales en Bogotá. De acuerdo con un informe presentado por la concejal Diana Diago, durante 2024 se registraron 9.141 denuncias por agresiones sexuales, lo que representa un aumento del 34,8% respecto al año anterior.

Las localidades más afectadas fueron Los Mártires, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Engativá, con el mayor número de reportes. En lo corrido de 2025, las autoridades han reforzado los operativos de prevención y atención a víctimas, especialmente en zonas con alta concentración de establecimientos nocturnos.