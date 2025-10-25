Así quedaron los nuevos precios de la gasolina y el diésel en Colombia, tras su incremento: conozca los valores por ciudad

A partir del viernes 24 de octubre de 2025, los colombianos deberán asumir un nuevo incremento en los precios de la gasolina corriente y el diésel (ACPM). Así lo confirmó el Ministerio de Minas y Energía, tras la actualización de la tabla tarifaria por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De acuerdo con la resolución 40488 del 14 de octubre de 2025, los precios promedio nacionales pasarán de $15.868 a $15.968 por galón en el caso de la gasolina, y de $10.685 a $10.785 por galón para el diésel. Esto representa un incremento de 100 pesos en ambos combustibles, ajuste que aplicará en las principales ciudades del país.

El documento expedido por la CREG especifica que esta modificación busca reflejar las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad del sistema de distribución. Según la circular 209 de 2025, la medida también responde a la necesidad de mantener la “óptima prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos”, en cumplimiento de la Ley 26 de 1989, que otorga al Ejecutivo la facultad para definir precios y márgenes de comercialización.

Precios de la gasolina por ciudad

El Precio de Venta al Público (PVP) promedio para la gasolina en las 13 principales ciudades se fija en $15.968 por galón. Así quedan los valores de referencia:

Villavicencio: $16.493

Cali: $16.403

Bogotá: $16.393

Manizales: $16.368

Pereira: $16.341

Medellín: $16.316

Ibagué: $16.311

Montería: $16.246

Bucaramanga: $16.158

Barranquilla: $16.038

Cartagena: $15.996

Cúcuta: $14.366

Pasto: $14.150

Tarifas del diésel (ACPM)

En cuanto al diésel, el promedio nacional se ubicará en $10.785 por galón. Los precios estimados por ciudad son los siguientes:

Cali: $11.218

Villavicencio: $11.176

Pereira: $11.159

Manizales: $11.145

Medellín: $11.098

Bogotá: $11.076

Ibagué: $11.067

Montería: $10.977

Bucaramanga: $10.832

Barranquilla: $10.761

Cartagena: $10.727

Pasto: $10.138

Cúcuta: $8.832

Este nuevo ajuste tarifario entra en vigor de manera inmediata y forma parte del plan de actualización periódica que el Gobierno nacional viene implementando desde 2022 para equilibrar los costos de importación, refinación y distribución del combustible en el país.