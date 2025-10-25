Alertan sobre esmaltes y productos para uñas con compuestos cancerígenos en Latinoamérica

El Ministerio de Salud de Costa Rica encendió las alarmas tras identificar 15 marcas de esmaltes y geles semipermanentes que contienen óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil p-toluidina (DMTA), dos componentes químicos clasificados como cancerígenos. La alerta incluye 38 registros sanitarios vinculados con productos de uso común en manicura y pedicura profesional.

Según la institución, “la publicación de esta información se encuentra amparada por el artículo 362 de la Ley General de Salud (Ley N.º 5395), que faculta a ordenar el retiro del mercado de productos que representen un riesgo para la salud pública”, en concordancia con el reglamento que permite difundir listas de productos peligrosos.

Europa ya prohibió estas sustancias

La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y la Comisión Europea determinaron recientemente que la TPO y la DMTA no son seguras para su uso en cosméticos, prohibiendo su presencia en toda la Unión Europea. Esta decisión ha generado preocupación en América Latina, donde muchos productos siguen circulando en tiendas físicas y plataformas digitales.

Al respecto, el Ministerio costarricense señaló que varias de las marcas involucradas provienen de China, Estados Unidos, Europa, Argentina y Costa Rica, y se venden en portales de comercio electrónico activos en países como Colombia.

Riesgos y efectos en la salud

El TPO y la DMTA son fotoiniciadores usados para acelerar el secado de los esmaltes bajo luz ultravioleta. Sin embargo, su contacto repetido puede permitir la absorción de partículas por la piel, afectando órganos vitales. El Ministerio advirtió que el uso prolongado y la exposición a la radiación UV podrían causar daño hepático y alteraciones en el sistema reproductivo.

El Invima en Colombia también emitió una recomendación preventiva, exhortando a suspender el uso de productos con estos ingredientes y consultar a un médico en caso de irritación o reacciones adversas.

Marcas bajo investigación

Entre las marcas identificadas se encuentran Mia Secret, Victoria Profesional, Thuya Professional Line, Entity, Gulauri, Meliné, Legacy Nails, y Que Bela, entre otras. Estas firmas ofrecen una amplia gama de esmaltes, geles constructores, top coats y bases con presencia de los compuestos señalados.

El Ministerio anunció inspecciones en salones de belleza y comercios especializados, además de decomisos y suspensión de ventas cuando se detecten estos productos en circulación.



