“Perdimos todo”: Familia de Fusagasugá resultó damnificada tras torrencial aguacero

En la tarde de este jueves 23 de octubre, una intensa lluvia sorprendió a los habitantes del municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, dejando a su paso importantes daños materiales y viviendas completamente inundadas.

La fuerte precipitación afectó varios sectores del municipio, pero uno de los más golpeados fue La Florida, ubicado sobre la carrera 9 entre calles 1 y 2, donde una familia registró en video el momento en que su vivienda quedó anegada por el agua. En las imágenes, difundidas a través de redes sociales, se observa cómo los muebles, electrodomésticos y utensilios del hogar flotan sobre el agua turbia que ingresó con fuerza al inmueble.

“Perdimos camas, mercancías, perdimos todos”

En medio del trágico panorama, uno de los habitantes de la casa afectada relató con angustia lo sucedido:

“Perdimos camas, mercancías, perdimos todos”, expresó entre lágrimas mientras mostraba los daños ocasionados por el aguacero.

De acuerdo con los testimonios, el nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro de altura, lo que provocó pérdidas totales para la familia. Los damnificados señalaron que el sistema de alcantarillado no soportó el volumen de lluvia y colapsó, lo que agravó la emergencia.