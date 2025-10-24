Capturan a cinco implicados en el homicidio de menor que participaba en reto viral con machetes en Medellín

Tres hombres fueron capturados en Escuintla, señalados de pertenecer a la estructura "Los Chocolates del Sur". (Foto: DB)

El pasado miércoles 22 de octubre, la Alcaldía de Medellín confirmó la captura de cinco personas, entre ellas dos adultos y tres jóvenes, presuntamente responsables del asesinato de un menor de 17 años ocurrido en julio de 2025. El crimen, que estremeció a la comunidad, habría sido consecuencia de un peligroso reto viral difundido en redes sociales.

Una operación conjunta para esclarecer el crimen

Según la información oficial, los arrestos se llevaron a cabo en el marco de la operación Némesis, coordinada entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación. El propósito de esta acción era esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido el 4 de julio de 2025 en el barrio El Danubio, comuna 13 - San Javier.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue asesinado con un machete durante un encuentro organizado bajo un reto conocido como “cortes”, una práctica que se ha extendido entre grupos de adolescentes de diferentes comunas.

El reto “cortes”: violencia disfrazada de desafío en redes

La Policía Metropolitana determinó que este desafío consiste en convocar a menores de edad a enfrentarse con armas blancas, grabar los ataques y difundir los videos para ganar popularidad y reacciones en redes sociales.

Aunque los organizadores suelen usar la fachada de un partido de fútbol para reunir a los jóvenes, el verdadero propósito es registrar los enfrentamientos y viralizarlos en plataformas digitales.

Durante tres meses de investigación, las autoridades recopilaron reconocimientos fotográficos, entrevistas, análisis forenses y revisión de material audiovisual, lo que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables del homicidio.

Medidas preventivas y llamado a la responsabilidad digital

Tras las capturas, la Policía intensificó los patrullajes en las comunas de San Javier, Belén y Robledo, con el fin de prevenir nuevas convocatorias a este tipo de retos y detectar contenidos que promuevan la violencia juvenil.

No obstante, las autoridades insisten en que la prevención comienza en casa. Recomiendan a padres y cuidadores mantener una comunicación abierta con los menores, establecer normas de uso de internet y redes sociales, y emplear herramientas de control parental para reducir los riesgos.

Asimismo, se hace un llamado a fomentar retos positivos y constructivos, que promuevan la creatividad, el aprendizaje y el bienestar físico, en lugar de aquellos que exponen la integridad de los jóvenes.

El caso continúa bajo investigación, mientras las cinco personas capturadas enfrentan cargos por homicidio agravado y participación en actos de violencia asociados a redes sociales.