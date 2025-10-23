Por infiel, su ex le dejó un “bonito recuerdo” en el carro

El vehículo blanco de la víctima quedó marcado con pintura negra y el mensaje “Perro infiel”.

Mujer raya el carro de su pareja por supuesta infidelidad

En un parqueadero, en Daule detallan las redes, una mujer decidió vengarse de su pareja tras una supuesta infidelidad. Con pintura en aerosol, escribió en letras grandes y negras sobre el vehículo blanco de su ex el mensaje: “Perro infiel”.

El momento quedó grabado

El acto fue captado por quienes se encontraban en el lugar y, además, quedó registrado mientras el carro transitaba por las calles de la ciudad. Testigos indicaron que la acción ocurrió mientras el hombre compartía con otras personas en el sitio.

El hecho se vuelve viral

El video y las imágenes se hicieron virales rápidamente entre transeúntes y curiosos, generando comentarios y debate sobre las reacciones extremas por infidelidad y venganza amorosa en redes sociales.

¿Qué dice la parte legal?

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 204, sobre daño a bien ajeno:Toda persona que destruya o dañe un bien que no le pertenece puede ser sancionada con pena de prisión de 2 a 6 meses.

La pena sube a 1 a 3 años si el daño afecta servicios públicos o bienes de valor histórico o cultural, o si se usa fuego.

Será de 3 a 5 años si se emplean sustancias tóxicas o se destruye una vivienda.Con explosivos, la sanción llega a 5 a 7 años, y el juez considerará el valor del bien afectado para definir la condena.