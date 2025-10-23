Estudiante de 12 años fue apuñalada por sus compañeras por usar tenis ‘pirata’

Nicole, una estudiante de 12 años de la Escuela Secundaria No. 324 en Tláhuac, México, fue hospitalizada en grave estado luego de ser atacada con un bisturí por sus compañeras. La menor había denunciado días antes el acoso escolar que sufría por su forma de vestir y por usar unos tenis ‘pirata’.

Según los primeros reportes, una de las agresoras utilizó un bisturí para herirla gravemente, además de robarle su teléfono celular, dinero y carnet estudiantil. La menor se encuentra hospitalizada en el Hospital General de Tláhuac, donde permanece bajo observación médica por heridas y contusiones múltiples.

Había denunciado el acoso días antes

La madre de Nicole denunció que su hija había informado a las directivas y maestros sobre las agresiones que sufría desde 2023, sin que la institución tomara medidas. Las burlas —según indicó— estaban motivadas por el hecho de que la niña usaba unos tenis “pirata” comprados en Tepito, un conocido mercado popular de Ciudad de México.El acoso escaló hasta convertirse en violencia física. En el último ataque, familiares adultas de una de las agresoras —la madre y la tía— también habrían participado, lo que ha agravado la indignación pública.

#CDMX #Tláhuac #vocesadn #JusticiaParaNicole ♬ sonido original - adn Noticias @adnnoticiasmx Indignación en la Ciudad de México tras difundirse el caso de Nicole, una niña de 12 años brutalmente golpeada dentro de la secundaria Alfonso Caso, en Tláhuac. La menor ya había denunciado ser víctima de bullying, pero la escuela ignoró las advertencias. El día del ataque, ningún maestro la auxilió; fue un policía quien la llevó al hospital, donde ingresó con lesiones graves y sangrado interno. Su madre exige la destitución de las autoridades escolares y la intervención de la Secretaría de Educación, denunciando que los alumnos están en riesgo. “Nuestros hijos van a aprender, no a ser golpeados”, dijo entre lágrimas. #Bullying

Denuncias y omisiones

La familia de Nicole interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por omisión del colegio y de su personal académico, señalando que la institución ignoró las advertencias previas y se negó a entregar las grabaciones de seguridad del día del ataque. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado la apertura formal de una investigación penal, a pesar de la presión mediática y social que ha suscitado el caso.

Respuesta de las autoridades educativas

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México emitió un comunicado en el que afirmó haber activado los protocolos de atención y mediación previstos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).Según la entidad, se desplegó personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad, compuesto por abogadas y psicólogas, para ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico a la comunidad escolar. El objetivo, según la SEP, es “garantizar un entorno escolar seguro y fortalecer la convivencia mediante enfoques de igualdad de género y prevención de la violencia”.



