Así piensan las diferentes generaciones del mundo laboral

Las organizaciones de América Latina y del mundo enfrentan hoy un reto estructural en el mercado laboral: unir a líderes de distintas generaciones —Baby Boomers, Gen X, Millennials y Gen Z— para fortalecerse en innovación, compromiso y crecimiento sostenido. Foto: Freepik.

A medida que las generaciones avanzan, sus expectativas y demandas en el ámbito laboral también cambian significativamente.

Esta evolución está impulsada por varios factores, entre los que destacan la transformación digital, los cambios sociales y las tendencias económicas. Cada una de estas variables juega un papel crucial en cómo las distintas generaciones perciben y se adaptan al entorno laboral.

Hablando del mundo laboral, una generación se define como un grupo de personas nacidas y criadas durante un período específico, generalmente de 20 a 30 años. Este grupo comparte experiencias culturales, eventos históricos y tendencias tecnológicas similares que influyen en sus valores, comportamientos y actitudes.

Las generaciones no son sólo categorías etarias: representan también distintos enfoques y perspectivas hacia la vida y el trabajo.

De acuerdo con el informe más reciente, realizado por el Foro Económico Mundial sobre el “Futuro del Empleo 2025,” se estima que el 60% de los empleadores a nivel global, esperan una transformación general de su negocio para 2030.

CARACTERÍSTICAS

Comprender las diferencias de las distintas generaciones del mercado laboral es esencial para que las organizaciones puedan adaptarse y ofrecer un entorno de trabajo inclusivo y productivo.

1. Generación Baby Boomer: personas nacidas entre 1946 y 1964, cuentan con un alto nivel de disciplina y puntualidad. La lealtad es su mayor virtud y lo demuestran al 100% en las organizaciones para las que laboran, donde mantienen un alto deseo de estabilidad.

Su trabajo es la fuente principal de identidad personal, y su salario emocional está basado en el prestigio y el respeto. Actualmente están criando a los millennials.

2. Generación X: personas nacidas entre 1965 y 1981. Se caracterizan por romper reglas, tienen menor distancia hacia sus jefes y/o superiores, pero con sus reportes necesitan la jerarquía. Su lealtad es condicionada, buscan compañías estables financieramente y donde puedan crecer rápidamente.

Su salario emocional está basado en la autonomía, crecimiento económico, poder y responsabilidad. En su mayoría cuidan padres mayores y crían hijos (Gen Z).

3. Generación Millennial: personas nacidas entre 1981 y 1995. Gustan del feedback constante y el reconocimiento, basado en el liderazgo ético, aunque su identidad no está asociada al trabajo. Crecieron viendo noticias sobre el impacto en la población y el planeta.

Sus hobbies son clave, por lo que su salario emocional está ligado a la diversidad, inclusión, bienestar, líderes humanos y respeto a su tiempo libre. Aman el home office.

4. Generación Z: su fecha de nacimiento oscila entre 1995 y 2010, aunque también se contempla a los nacidos hasta el año 2015. Son nativos digitales y gurús instantáneos, gustan de modificar, adaptar o personalizar un objeto o así mismos de acuerdo a sus gustos, preferencias y necesidades individuales.

Tienen una gran conexión con los sistemas digitales y las redes sociales, tienden a ser rápidos y autodidactas. Impulsan la diversidad, el bienestar y el cuidado al medio ambiente. Un alto porcentaje de este grupo opta por ser emprendedor y/o ser autoempleado, y su salario emocional se basa en el aprendizaje, el crecimiento, la diversidad, la flexibilidad, el respeto a su bienestar y el liderazgo humano.

PREOCUPACIONES

• Generación Baby Boomer: el miedo a ser obsoletos y quedarse atrás con la tecnología. Sin embargo, siempre están enfocados en dejar un legado, su futuro (retiro), la salud y las finanzas personales.

• Generación X: sus preocupaciones se basan en el crecimiento económico, relevancia profesional, las finanzas personales, el retiro, escuelas, hijos, padres, salud y futuro.

• Generación Millennial: sus preocupaciones están encaminadas al cambio climático, las finanzas, el desempleo, la deuda estudiantil, el burn out, la falta de tiempo libre, miedo a perderse algo y acceso a vivienda.

• Generación Z: entre sus preocupaciones se encuentran la ansiedad, la depresión por incertidumbre económica y la presión social en redes. Además del costo de vivienda, las finanzas, el cambio climático y el desempleo.

LIDERAZGO EFECTIVO

• Generación Baby Boomer: para liderarlos, se debe honrar su trayectoria profesional e impulsar su legado. Por su amplia experiencia, deben ser considerados como mentores intergeneracionales, que participen desde un rol consultivo, en el que siempre sea tomada en cuenta su opinión, y recibir un feedback cara a cara.

• Generación X: el liderazgo efectivo funciona a través de dejarlos crear nuevas reglas y mejoras que lleven a procesos más eficientes. Les gusta trabajar por resultados sin un micromanagement y buscan un crecimiento rápido, al tiempo que estimulan su ambición y recompensas económicas para sí mismos.

• Generación Millennial: el liderazgo efectivo se basa en la oportunidad de crecimiento a través de maestrías, autonomía y propósitos. El reconocimiento, el cuidado y la mentoría constante, son de suma importancia para valorar a sus líderes y considerarlos abiertos, honestos y humanos. No se desempeñan bien con líderes tiranos y sin empatía.

• Generación Z: para liderar a este grupo, se debe tener mucha paciencia, disciplina y calma ya que acostumbran a recibir las gratificaciones de forma inmediata, no tienden a esperar como el resto de las generaciones. Valoran en demasía a líderes éticos que cuidan su bienestar y tienen distancia al poder, disminuida.

ARQUITECTURA DEL CAMBIO

Daucon, firma especializada en la arquitectura del cambio para empresas que buscan construir culturas de alto rendimiento, señala qué, de acuerdo al dato más reciente de Mexico Business News, la fuerza laboral de nuestro país está conformada por millennials en un 51.3% y generación Z, en un 12.7%, lo que indica que más de la mitad de los colaboradores, pertenecen a generaciones más jóvenes.

Por ello, la firma presenta el desarrollo de un modelo detallado aplicable para la gestión de millennials y centennials, fundamentado en el trabajo realizado con más de 50 mil colaboradores de diversas compañías.

El modelo ARCA está enfocado en la autonomía, la realización y reconocimiento, crecimiento y co-creación, así como la afiliación; que permite a los líderes conocer los insights más relevantes de las generaciones, para lograr un óptimo liderazgo generacional.

“Del Baby Boomer al Gen Z, es más que una transición demográfica, es una oportunidad para que las organizaciones en México y LATAM cierren brechas, optimicen resultados y aceleren la innovación. La alta dirección tiene frente a ellos, la responsabilidad y la posibilidad de liderar este cambio, generando un impacto medible en productividad, retención y crecimiento sostenible”, concluye Melhina Magaña, co-fundadora y socia en Daucon.