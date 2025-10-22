Resultado del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja jugado el martes 21 de octubre

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana es un sorteo emblemático cuya principal característica es su propósito social, ya que las utilidades generadas se destinan a financiar la importante labor humanitaria y asistencial de la Cruz Roja en el país. El juego se realiza todos los martes por la noche, generalmente entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. (hora colombiana), siendo transmitido en vivo por el Canal Uno y plataformas digitales. La participación se da a través de la compra del billete, que consta de un número de cuatro cifras más un número de serie. El billete completo tiene un costo aproximado de $15.000 pesos y está dividido en tres fracciones, que se pueden adquirir por separado.

PUBLICIDAD

El principal atractivo del juego es el Premio Mayor, cuyo valor habitual es de $7.000 millones de pesos (aunque este monto puede variar en sorteos especiales). Para ganar este premio, el apostador debe acertar la combinación exacta de las cuatro cifras y la serie. Sin embargo, la lotería ofrece un amplio plan de premios secundarios conocidos como “secos”, que brindan múltiples oportunidades de ganar. Estos secos se distribuyen en diferentes categorías, tales como un Seco Mayor de $200 millones, Secos de $100 millones, Secos de $30 millones, y numerosos premios menores de $20 millones y $10 millones.

Además del Premio Mayor y los secos, la Lotería de la Cruz Roja premia a los jugadores por aproximaciones, lo que aumenta significativamente la probabilidad de recuperar la inversión o ganar un monto menor. Las aproximaciones incluyen acertar las primeras o últimas cifras del Premio Mayor, o tener el número del Premio Mayor con una serie diferente. En caso de ganar, el billete o fracción original debe presentarse sin tachaduras ni enmendaduras. Los premios secos se pueden reclamar en puntos de venta autorizados o con distribuidores, mientras que el Premio Mayor se cobra directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá. Es crucial recordar que todo premio millonario en Colombia está sujeto a deducciones de ley, incluyendo el impuesto a ganadores (17%) y la retención en la fuente (20%) sobre el valor bruto, lo que reduce la cantidad neta final recibida por el ganador.

Número ganador de la Lotería de la Cruz Roja del 21 de octubre

Número ganador: 5703

Serie: 093