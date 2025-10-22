Petro dio a conocer las primeras decisiones contra EE.UU. en temas de aranceles tras discusión con Trump

El presidente Gustavo Petro y el ​Encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara.

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos por la discusión que tuvieron en redes sociales los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, continúa. Ante la decisión del mandatario norteamericano de eliminar subsidios, apoyos económicos e imponer aranceles al país, Petro dio a conocer sus primeras decisiones.

PUBLICIDAD

Lea también: Petro ordenó al ministro de Defensa copar militarmente el Darién y erradicar la coca

El jefe de Estado colombiano en su cuenta de “X” (antes Twitter), expresó tres propuestas que le hizo a John McNamara, el ​Encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia.

“El gobierno de EEUU afronta un cierre por la falta de acuerdo de su presupuesto en el Congreso.Esto hace que no exista decisiones administrativas de ningún tipo. Por tanto no hay ningún “lobby” eficaz ahora. El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino al interés nacional. A través del señor McNamara se entregó una propuesta que busca fortalecer el programa de sustitución de cultivos de hoja de Coca en el país", escribió Petro.

En ese sentido, las tres propuestas del mandatario colombiano son:

“1. Cero arancel para la producción alimentaria y la agroindustrial que exporte Colombia a EEUU. Debe recuperarse la idea de las preferencias arancelarias como contraprestación de la lucha colombiana contra el narcotráfico.

2. Estímulos del gobierno de EEUU a las empresas estadounidenses que comercien productos agroindustriales, para realizar contratos de largo plazo con los campesinos para comprar las mercancías de la sustitución de cultivos ilícitos

PUBLICIDAD

3. Búsqueda de un tratado mundial para persecusión de bienes y capitales de los capos del narcotráfico de la cocaína en todo el mundo".

No obstante algunos sectores políticos han asegurado que la decisión de los aranceles de parte de Estados Unidos, se detendría. Sin embargo no hay pronunciamiento oficial.