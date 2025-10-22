Fecode convoca paro nacional el 30 de octubre por crisis en salud y exige al Gobierno más recursos para la educación

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional del Magisterio de 24 horas para el próximo miércoles 30 de octubre, como medida de presión para exigir garantías en salud y mayor financiación para la educación pública. La decisión fue adoptada por la Junta Nacional del sindicato, que respaldó masivamente la convocatoria.

Según Fecode, la jornada busca visibilizar dos problemáticas que, a su juicio, afectan profundamente al gremio docente y a la ciudadanía más vulnerable del país: la crisis del sistema de salud para maestros y la necesidad de recursos estables para los derechos fundamentales como la educación, el agua potable y el saneamiento básico.

Salud en crisis: denuncias sobre fallas en el sistema

Uno de los ejes centrales de la movilización gira en torno a las fallas en la atención médica para el magisterio. Fecode denuncia que hay entidades prestadoras que han suspendido los servicios, a pesar de que “los pagos han sido realizados”, y otras que intentan imponer tarifas ajenas al manual oficial del sistema.

“El Paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios”, señaló el sindicato en su comunicado.

Entre las principales exigencias están:

Estricto cumplimiento de la Ley 91 de 1989

Implementación plena del Acuerdo 003 de 2024

Declaratoria de sesión permanente del Consejo Directivo del Fomag

Mayor coordinación entre los ministerios y la Fiduprevisora

Fecode también demandó a la Fiduprevisora actuar con mayor firmeza para “eliminar las barreras de acceso” al sistema de salud.

Reforma al SGP y uso de recursos: segunda exigencia

El segundo eje de la protesta está relacionado con la radicación del proyecto de ley que reglamentará el Acto Legislativo 03 de 2024, que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP).

La Federación exige que los recursos recuperados gracias a esta reforma sean dirigidos prioritariamente a garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud pública, especialmente en los territorios más rezagados del país.

Un llamado a la movilización pacífica

Fecode finalizó su convocatoria con un mensaje de unidad y respeto, haciendo énfasis en rechazar “la estigmatización, la desinformación y los hechos de violencia”. La movilización se llevará a cabo en todo el país con concentraciones y marchas regionales, mientras las instituciones educativas públicas se verán afectadas por la suspensión de actividades durante la jornada.