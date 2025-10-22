Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras el fallo de absolución y ofreció excusas a la justicia por el proceso

El expresidente Álvaro Uribe Vélez finalmente se pronunció para referirse al fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió y le pidió excusas a la justicia por el tiempo que ha tomado este proceso.

A través de sus redes sociales, el expresidente transmitió en directo la rueda de prensa a medios locales desde su casa en Rionegro, en donde refirió a su caso.

Uribe habló tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que lo absolvió

El expresidente inició agradeciendo a todo su equipo de abogados por el trabajo realizado, lo que le permitió llegar a la decisión que hoy lo deja libre de cualquier delito.

“Ofrezco mis excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”, dijo el expresidente.

Luego dijo que le pedía a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por el país.

“Pido a la providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso de pertenecer, el gran pueblo colombiano.

Aunque los periodistas esperaban poder hacerle algunas preguntas al expresidente, este no dio oportunidad y se levantó de la mesa.

Ahora se espera que el proceso continúe ante la Corte Suprema de Justicia a través de la casación, que será el trámite que continúa por parte de las víctima. Se trata de un trámite que puede tener un tiempo de duración de cinco años para dar un fallo final. De este modo, el expresidente tiene la puerta abierta para su participación en política de cara a las próximas elecciones del 2026.