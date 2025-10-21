El bullerengue llega al Latin GRAMMY®: mujeres afrocolombianas nominadas con #Anónimas&Resilientes

El colectivo Voces del Bullerengue, conformado por mujeres mayores afrocolombianas del Caribe, fue nominado al Latin GRAMMY® 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico gracias a su más reciente producción #Anónimas&Resilientes. Este reconocimiento reafirma la relevancia de su trabajo artístico y social, enfocado en preservar la memoria ancestral y el poder femenino a través del bullerengue.

Un legado que trasciende generaciones

Tras su aclamado debut en 2019 —que les valió nominaciones tanto al GRAMMY® como al Latin GRAMMY®—, el grupo regresa con un álbum de 14 canciones grabadas con tecnología Ambisonics (sonido 360°). Esta innovación permite una experiencia inmersiva que traslada al oyente a las tradicionales ruedas bullerengueras, donde resuenan las voces de sabias matriarcas como Juana Rosado, La Chamaria de los Manglares, Clara Ospino y Fernanda Peña, quien falleció a los 106 años en 2021.

Más que un disco, #Anónimas&Resilientes es un acto de justicia cultural y un homenaje a las mujeres rurales afrodescendientes que han mantenido vivo el bullerengue como símbolo de resistencia, amor y espiritualidad.

Una campaña para llegar al Latin GRAMMY®

Pese a su reconocimiento internacional, Voces del Bullerengue sigue siendo un proyecto autogestionado en territorios rurales, nacido del sueño de Petrona Martínez de devolverle protagonismo a las cantadoras tradicionales. Sin apoyo institucional y con recursos limitados, el colectivo lanzó una campaña comunitaria en Vaki para financiar su viaje a Las Vegas, donde se realizará la ceremonia del Latin GRAMMY® el próximo 13 de noviembre.

Los fondos recaudados se destinarán a cubrir gastos de pasaportes, visas, vuelos, estadía y viáticos de las integrantes. “Quien ensilla su burro sabe pa’ dónde va”, afirman Juana Rosado y Rosa Matilde, orgullosas herederas del linaje musical de Evitar, Bolívar, mientras La Chamaria de los Manglares recuerda que “estas mujeres merecen ser escuchadas y apoyadas por todo el país”.

Producción y trayectoria internacional

El álbum fue producido por Manuel García-Orozco bajo el sello Chaco World Music, responsable de tres premios GRAMMY® y diez nominaciones adicionales. Su enfoque combina investigación etnomusicológica con una profunda representación ética y estética del Caribe colombiano. “Estas voces no solo cantan: sanan, recuerdan y resisten. Representan siglos de historia contada por mujeres que cuidan la vida desde el territorio y ejercen el poder desde el amor”, afirmó García-Orozco.

Lo que viene para Voces del Bullerengue

Tras la ceremonia del Latin GRAMMY®, el colectivo participará en el Mercado Cultural del Caribe en Cartagena a finales de noviembre y ofrecerá su primer concierto en Bogotá en enero de 2026, llevando su mensaje de resiliencia y alegría a nuevos escenarios.

Voces del Bullerengue son: Juana Rosado, La Chamaria de los Manglares, Juana Del Toro, Clara Ospino, Isabel Julio, Mayo Hidalgo, Rosa Matilde Rosado, Rosita Caraballo, Carmen Pimentel, Fernanda Peña (1914–2021), Antonio Berdeza (1929–2022), Santa Teherán (1929–2021), Yessi Pérez, Jaiber Pérez Cassiani y Merelcy Julio.

Músicos: Janer Amarís, Guillermo Valencia Hernández, Manuel García-Orozco y Marco Rodríguez.