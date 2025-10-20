Petro propone eliminar aranceles agrícolas y le plantea a Trump seis propuestas para salvar relación con EE. UU.

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro dio un giro en su discurso hacia Washington y presentó una propuesta de seis puntos para transformar la relación bilateral, enfocándose en temas comerciales y de lucha contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, el mandatario insistió en que el enfoque actual contra las drogas ha sido desequilibrado y perjudicial para Colombia.

“Ha sido una lucha desigual, Colombia ha puesto los muertos mientras Estados Unidos ha puesto el consumo”, escribió.

El pronunciamiento ocurre después de que Petro acusara a funcionarios estadounidenses de violar la soberanía nacional por una operación militar en el Caribe, en la que fue destruida una lancha del ELN. A pesar del choque diplomático, el presidente optó ahora por suavizar el tono y enfocarse en propuestas concretas.

Seis propuestas para redefinir la relación con Estados Unidos

El jefe de Estado colombiano destacó los avances de su administración en materia de lucha antidrogas y defendió el trabajo conjunto con agencias internacionales:

“Hemos incautado como nunca en la historia, más de 2.800 toneladas de cocaína con ayuda de agencias de inteligencia europeas y norteamericanas, a las que pedí la mayor de su colaboración, sin afectar las leyes nacionales”.

En ese contexto, propuso a la administración Trump los siguientes puntos:

PUBLICIDAD

Eliminar los aranceles a productos agropecuarios y agroindustriales colombianos, con el fin de fortalecer la economía lícita del campo.

a productos agropecuarios y agroindustriales colombianos, con el fin de fortalecer la economía lícita del campo. Invertir en la reforma agraria , facilitando el acceso de los campesinos a tierras productivas cercanas a centros de consumo.

, facilitando el acceso de los campesinos a tierras productivas cercanas a centros de consumo. Asegurar compras estables de productos agrícolas provenientes de zonas de sustitución de cultivos ilícitos.

de productos agrícolas provenientes de zonas de sustitución de cultivos ilícitos. Legalizar la exportación de cannabis , en línea con su retiro de la lista de sustancias peligrosas de la ONU.

, en línea con su retiro de la lista de sustancias peligrosas de la ONU. Reforzar la prevención del consumo de drogas en Estados Unidos y abrir el debate sobre la efectividad de la prohibición.

en Estados Unidos y abrir el debate sobre la efectividad de la prohibición. Crear un tratado internacional para perseguir eficazmente los capitales ilícitos del narcotráfico.

Un cambio de estrategia en medio de la crisis

Las declaraciones de Petro llegan justo antes de que la Casa Blanca anuncie nuevas medidas comerciales contra Colombia, incluidas restricciones arancelarias. El presidente colombiano denunció que estas represalias eliminan el único beneficio tangible que el país había obtenido en la lucha antidrogas:

“Entonces se quita la única ventaja que se le había dado a Colombia en esta lucha desigual: las ventajas arancelarias, que en el gobierno de Trump se volvieron nulas y ahora se amenazan en contra”.

Con esta propuesta, el gobierno busca reorientar el enfoque de cooperación con Estados Unidos hacia un modelo basado en desarrollo rural, comercio justo y justicia económica, dejando abierta la puerta a la renegociación del actual Tratado de Libre Comercio (TLC).