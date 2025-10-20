Famoso actor de telenovelas es encontrado viviendo en la calle; piden ayuda económica

Alejandro Landero, quien formó parte de producciones emblemáticas de Televisa en los años ochenta, fue encontrado en situación de calle en la Ciudad de México. La información fue revelada por el canal de YouTube de Alejandro Zúñiga y confirmada por residentes de la zona de la Condesa y la Roma.

Según los reportes, Landero fue visto en un parque público de la Colonia Condesa, acompañado por sus tres gatos y un perro, a los que se niega a abandonar. Vecinos del sector han difundido su caso en redes sociales para solicitar apoyo económico y un espacio donde pueda resguardarse temporalmente.

De Rosa Salvaje a la calle

Alejandro Landero fue parte de la época dorada de las telenovelas de Televisa, con papeles en producciones como Monte Calvario (1986), Blanca Vidal (1982) y Un rostro en mi pasado (1989). Sin embargo, con el paso de los años, el intérprete habría enfrentado dificultades laborales y personales que lo llevaron a su actual situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con publicaciones de vecinos, el actor se encuentra en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente a un edificio de la Condesa. Su principal preocupación, aseguran, es mantener consigo a sus animales de compañía, lo que ha complicado su ingreso a un albergue.

Piden ayuda y refugio temporal para Alejandro Landero

En redes sociales se ha iniciado una campaña solidaria para brindar apoyo a Alejandro Landero. Los vecinos solicitan colaboración económica, alimentos y cobijas, además de un espacio temporal donde el actor pueda refugiarse junto a sus mascotas mientras encuentra una solución más estable.

Usuarios en plataformas como X y Facebook han compartido mensajes de solidaridad, recordando los años de éxito de Landero en la televisión mexicana y pidiendo que se visibilice la difícil realidad que atraviesa.