Robo exprés con motosierras en Museo del Louvre; asaltantes se llevan joyas en menos de siete minutos

Durante las primeras horas de este domingo 19 de octubre, el Museo del Louvre, en París, Francia -uno de los recintos culturales más visitados del mundo- fue escenario de un espectacular robo.

En menos de siete minutos, un grupo armado con motosierras irrumpió en el museo y sustrajo varias joyas históricas de la colección de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina. Imágenes y videos posteriores al atraco ya circulan en redes sociales.

¿Qué pasó en el Museo Louvre?

De acuerdo con información de Europa Press, los asaltantes llegaron al lugar en motocicletas y utilizaron un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, ubicada en la primera planta del museo, donde se resguardan valiosas piezas de la realeza francesa.

Ahí, rompieron los cristales de seguridad con motosierras y tomaron diversas joyas antes de huir.

Según reportes policiales preliminares, dos hombres habrían sido los responsables directos del robo, concentrándose en las salas de Napoleón y de los Soberanos Franceses.

Asaltantes se roban nueves piezas del Museo Louvre

Se estima que lograron llevarse al menos nueve piezas, entre ellas un collar, un broche y una tiara pertenecientes a la colección imperial. No obstante, el famoso “Regente”, el diamante más grande del museo -de más de 140 quilates-, permaneció intacto.

Las autoridades encontraron una de las joyas robadas en el exterior del edificio, presuntamente la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, la cual presentaba daños visibles.

Cierran Museo Louvre tras asalto con motosierras

Ante el incidente, el Museo del Louvre informó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que, “por motivos excepcionales”, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Por su parte, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, aseguró que ya se abrió una investigación para dar con los responsables y recuperar las piezas sustraídas.