Resultado del último sorteo del Dorado Noche jugado el 19 de octubre

El Dorado Noche es un popular juego de azar en Colombia, clasificado dentro de la modalidad de chance o apuestas permanentes. Su funcionamiento es sencillo: el apostador elige un número que puede ser de una, dos, tres o cuatro cifras, y decide la cantidad de dinero que desea apostar. Además, selecciona una modalidad de juego, que puede ser “directa” (acertar las cifras en el orden exacto) o “combinada” (acertar las cifras en cualquier orden), lo que determina las probabilidades de ganar y el valor del premio.

El sorteo de El Dorado Noche tiene una programación especial para los fines de semana. Tradicionalmente, este juego se realiza los sábados, domingos y lunes festivos en horas de la noche. Para el caso específico del domingo, el sorteo se lleva a cabo generalmente alrededor de las 7:25 p.m., aunque algunos reportes también mencionan la hora de las 10:00 p.m., por lo que es crucial verificar el horario de la transmisión oficial en los canales autorizados, como el Canal 1.

Para ganar, el número apostado debe coincidir total o parcialmente con el número de cuatro cifras que resulta ganador del sorteo. Los premios son proporcionales al valor apostado y a la cantidad de cifras acertadas. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden exacto (apuesta directa) paga 4.500 veces la apuesta, mientras que acertar solo las dos últimas cifras (“pata”) paga 50 veces el valor apostado. Los resultados oficiales se publican poco después de la hora del sorteo y los ganadores deben presentar el tiquete original y su cédula de ciudadanía para reclamar el premio.

Resultado del Dorado Noche del 19 de octubre

Número ganador: 5594

La quinta: 7