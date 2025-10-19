“Me la arrebataste”: madre de ‘Baby Demoni’ arremetió contra la pareja de su hija y pidió justicia

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza, cariño y apoyo hacia la familia de Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, una creadora de contenido que había ganado popularidad en distintas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Ganó 574 millones de pesos con la lotería tras pedirle los números a ChatGPT y genera sorpresa con el curso del dinero

El pasado 15 de octubre se confirmó su fallecimiento en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Según declaraciones de su pareja, Miguel López, conocido como Samor, ambos habrían sostenido una discusión esa noche, tras la cual el hombre abandonó el lugar. Minutos más tarde, recibió un mensaje de Alejandra y, al regresar, la encontró en graves condiciones, presuntamente tras haber atentado contra su vida.

Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda por amigos y familiares de la joven. La creadora de contenido Yina Calderón manifestó públicamente su escepticismo frente a la hipótesis del suicidio, señalando que Alejandra estaba feliz con los resultados de sus recientes cirugías estéticas y atravesaba un buen momento personal.

Por su parte, la madre de Alejandra rompió el silencio tras el sepelio de su hija, pidiendo que se esclarezcan los hechos y que no haya impunidad.

“Espero que nos ayuden a agilizar esto, que la muerte de mi hija no se quede impune. Ella era buena. Sé que hay cosas que no se pueden decir mientras las autoridades arman el caso, pero pido que no dejen en la impunidad la muerte de mi hija. Mi hija sabía que le podía pasar algo malo”, expresó.

Además, hizo graves señalamientos contra la pareja sentimental de su hija, asegurando que existían antecedentes de violencia en la relación.

“Ella me contó lo que pasaba con Miguel, él la tenía manipulada, le hacía daño, varias veces la golpeó. Le entregué a mi hija sana y salva. Ese desgraciado la manipulaba. Yo le dije: se va a hacer justicia, terrenal o divina. Nos robó la vida, me la arrebataste Miguel López”, afirmó con dolor.