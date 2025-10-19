Dos retos virales de TikTok dejan una víctima mortal y un joven con secuelas permanentes

Los sucesos, ocurridos con pocos meses de diferencia en distintos puntos del condado, fueron calificados por la Fiscalía local como resultado de una “conducta temeraria y gravemente negligente”. Ambos casos involucran a jóvenes que intentaban recrear desafíos populares en redes, sin dimensionar los riesgos de las maniobras.

El primer episodio tuvo lugar el pasado 1 de junio, en el estacionamiento de la escuela secundaria Freedom High School, en Bethlehem. Allí, un grupo de adolescentes intentó el llamado reto de la “mesa de surf”, que consiste en ser arrastrado por un vehículo a alta velocidad mientras se permanece de pie o sentado sobre una superficie improvisada. David Nagy, de 17 años, fue lanzado contra otro automóvil estacionado y murió a causa del impacto. El conductor, también menor de edad, enfrenta cargos por homicidio involuntario.

El segundo caso se registró el 18 de marzo en el estacionamiento “Park and Ride” de William Penn Highway, en Bethlehem Township. Una joven de 20 años resultó gravemente herida al caer del maletero de un vehículo en movimiento, conducido por su amiga de 19 años, mientras participaban en un reto similar. La víctima sufrió lesiones cerebrales permanentes, según el fiscal Stephen Baratta.

La conductora fue acusada de agresión agravada, agresión agravada con vehículo y violaciones al código de tránsito. Aunque los fiscales aclararon que los acusados no actuaron con intención criminal, insistieron en que su nivel de imprudencia fue suficiente para imputarles responsabilidad penal.

Ninguno de los involucrados tenía antecedentes judiciales, y las familias de las víctimas mantenían una relación cercana con los acusados. Pese al dolor de la pérdida, los padres de los jóvenes fallecidos no solicitaron penas de prisión, sino que pidieron sanciones que incluyan supervisión, reconocimiento de culpa y la posibilidad de limpiar sus antecedentes en el futuro.

Los familiares decidieron compartir los casos públicamente para alertar sobre los peligros de replicar retos en redes sociales que implican maniobras riesgosas o temerarias. “Queremos que sirva como advertencia para que otros adolescentes no pongan su vida en peligro solo por seguir una tendencia”, expresó el fiscal Baratta.

Un portavoz de TikTok aseguró a ABC News que la plataforma elimina proactivamente cualquier contenido que promueva comportamientos peligrosos. Según la compañía, entre enero y marzo de este año, el 99,8% de los videos retirados por esta causa fueron eliminados antes de que los usuarios pudieran verlos.