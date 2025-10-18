“Voy a arrancar, soy el chofer”: Niño fue grabado conduciendo antiguo camión en vía colombiana

Niño maneja camión en Colombia - Fotos: Capturas de pantalla de un video compartido en redes sociales por la cuenta CXolombia Oscura tomadas el 18 de octubre del 2025

Una de las escenas más sorprendentes que circulan en redes sociales este fin de semana es un video donde se ve a un menor de edad de no más de 14 años conduciendo un gran camión antiguo por una vía de nuestro país. Aunque la información sobre este hecho es casi nula, teniendo en cuenta quela única evidencia del acto es la grabación del menor en primer plano, se alcanza a apreciar la placa del vehículo con matrícula de El Rosal.

En la misma filmación, decenas de personas han manifestado su descontento y preocupación por este tipo de imprudencias que podrían terminar cobrando no solo la vida del menor, también la de los demás agentes que se encontraban sobre la vía donde transitaba este vehículo de carga que se espera sea identificado cuanto antes pro las autoridades para poder imponer las sanciones correspondientes.

En caso de que se logre la identificación del lugar donde se tomó el video, el dueño del carro, además de los adultos responsables del menor, podrían llegar a pagar una pena de prisión teniendo en cuenta las medidas de protección a los menores de edad.

Pilas infractores: Buses del SITP tendrían cámaras para tomar fotomultas y aquí le contamos cómo funcionarían

Una de las noticias más sorprendentes de la movilidad en Bogotá se dio a conocer este sábado 18 de octubre a través de grupos de apoyo y redes sociales dedicadas a hablar de la actualidad, donde algunos videos han tomado bastante fuerza debido a que muestran el nuevo letrero que tendrán muchos de los carros pertenecientes al Sistema Integrado de Transporte Público, y que, a futuro, se espera que todos los vehículos cuenten con este sistema.

Y es que en este se lee “Bus con cámara de infracciones”, cosa que dejó perplejos a muchos sobre cómo será su funcionamiento, donde estarán ubicadas y si en caso de captar una multa, esta llega al correo electrónico al igual que las demás.

Justamente una de estas grabaciones ha servido para que las personas se den cuenta del uso que se le dará a esta nueva herramienta, pues al parecer, esto hace parte de un plan piloto, según fuentes oficiales de TransMilenio consultadas por Publimetro Colombia, donde la única cámara que servirá para tomar multas y que será monitoreada constantemente desde TransMilenio, es la frontal, que se encuentra justo delante del conductor y detrás del panorámico, apuntando directamente hacia al frente.

Esta sería solo para tomar a los vehículos que se encuentren invadiendo el carril exclusivo para el transporte público bogotano, porque si usted quedase delante de un bus estando en el carril, sería vigilado y, en caso de no hacer un giro a la derecha o no tener un causal que lo haga permanecer en este carril, le sería impuesto un fotocomparendo que le llegaría directamente al correo electrónico.