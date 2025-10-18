Arrestan a ministro cristiano con discapacidad congénita por presunta posesión pornografía infantil

Un reconocido ministro de alabanza de una iglesia en el este de Texas fue arrestado y acusado de promoción de pornografía infantil, tras una investigación que reveló su presunta participación en la producción y posesión de material de abuso sexual infantil.

El detenido, Jon Paul Sheptock, de 49 años, se desempeñaba como ministro de adoración en la iglesia First Montgomery Baptist Church, en el condado de Montgomery, Texas. Su arresto fue realizado por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, luego de un operativo en su residencia.

De acuerdo con las autoridades, Sheptock había sido investigado desde agosto por la Unidad de Trata de Personas y Explotación Infantil de la oficina del alguacil del condado de Montgomery, tras recibir una denuncia que lo vinculaba con la tenencia y producción de contenido sexual infantil.

Según reportó ABC 13, la víctima declaró que el abuso comenzó hace nueve años, cuando ella tenía 17 años y cursaba su último año de secundaria. En su testimonio, la joven afirmó que Sheptock robó una fotografía íntima de su cuenta de iCloud y la utilizó para chantajearla, exigiendo más imágenes explícitas. Además, habría mostrado fotos de otras mujeres y menores de edad.

Los detectives concluyeron la investigación la semana pasada y, con las pruebas suficientes, emitieron una orden de arresto contra el ministro. De acuerdo con KHOU 13, cuando los agentes llegaron a su vivienda, Sheptock no se encontraba en el lugar; posteriormente fue localizado en Gatesville, Texas, donde prestaba servicios religiosos a internos de la prisión Dr. Lane Murray Unit.

Tras conocerse su detención, la iglesia First Montgomery Baptist emitió un comunicado en el que confirmó que Sheptock fue retirado de todas sus funciones. La congregación también aclaró que el acusado “no tenía responsabilidades directas con niños”, salvo en actividades masivas en compañía de otros adultos.

El pastor principal informó el pasado 29 de septiembre que la iglesia solicitó a las autoridades revisar el computador institucional utilizado por Sheptock, con el fin de garantizar que no contenga material ilegal.

Si es declarado culpable, Jon Paul Sheptock podría enfrentar hasta 20 años de prisión.