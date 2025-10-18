170 empresas ofrecerán beneficios en sus productos para jóvenes que voten este domingo 19 de octubre

Con el propósito de promover la participación de los jóvenes en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de la Juventud de este domingo, 19 de octubre, más de 170 establecimientos comerciales a nivel nacional ofrecerán servicios a los jóvenes que presenten su certificado electoral.

PUBLICIDAD

Lea también: Corte Constitucional le ordenó a Polo Polo pedir disculpas públicas a las Madres de Falsos Positivos

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, agradeció a la empresas que, a través de descuentos y beneficios en sus productos y servicios, está incentivando el ejercicio del derecho al voto por parte de los jóvenes entre los 14 y 28 años.

“Les agradecemos a los empresarios por creer en nuestros jóvenes e impulsar su participación en alas Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de la Juventud. Su apoyo es determinante para que este domingo más jóvenes salgan a votar, se disminuya la abstención electoral y se fortalezca estos mecanismos de participación democrática”, dijo el registrador.

En todo el territorio nacional, restaurantes, cinemas, parques de diversiones tiendas de ropa y elementos deportivos, entre muchos otros, apoyan a la Registraduría Nacional en la promoción del voto durante las segundas elecciones de los Consejos Municipales y Locales de la Juventud.

Algunas de las empresas se unirán a esta iniciativa son: Mundo Aventura, Sándwich Qbano y Cinemas Royal Films.

¿Cómo saber si soy jurado de votación en las elecciones de Consejos de Juventud de este 2025?

Si bien en el resto de elecciones la edad mínima para ser seleccionado como jurado de votación es de 18 años, lo cierto es que este umbral es un poco más bajo en el caso de los Consejos de Juventud. Así lo confirmó la Registraduría en su página web oficial.

“Son ciudadanos colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años, con mínimo décimo grado de escolaridad. Para las elecciones de Consejos de Juventud, jóvenes mayores de 14 años, que en representación de la sociedad fueron seleccionados mediante sorteo aleatorio por la Registraduría Nacional del Estado Civil“, señaló la entidad en su página web verificada.

Paso a paso paso para saber si soy jurado de votación