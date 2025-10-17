Noticiero captó en vivo un robo, la persecución y la recuperación de lo hurtado

La escena de un robo, la persecución del delincuente y la recuperación de los elementos hurtados quedó registrada en vivo por un noticiero en Argentina mientras realizaba un informe del tránsito en el sector.

Toda la situación se dio mientras el canal Todo Noticias hacía el reporte del caos vehicular en un sector por el colapso de un puente, cuando de repente ocurrió un robo frente a ellos, que quedó grabado en las cámaras.

Una camioneta que estaba atascada en el tráfico fue el objetivo de un delincuente que se acercó a la misma, se llevó una caja de herramientas y emprendió a correr por el separador, lo que no esperaba el ladrón era que el conductor no lo pensara dos veces y salió tras él a toda velocidad.

Ya con esta situación como prioridad, el reportero se acercó a preguntarle al otro ocupante de la camioneta que señaló que no se dieron cuenta del ladrón, cuando, de repente apareció a lo lejos el conductor que regresaba con la caja de herramientas que logró recuperar.

El hombre que se hizo héroe señaló que cuando se acercó al ladrón y que lo tenía muy cerca, decidió soltar la caja y allí la recuperó.