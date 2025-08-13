¿Quién es el cardenal que oficiará el funeral de Miguel Uribe y dónde será enterrado el senador? (Foto: Xinhua y prensa del Vaticano)

Bogotá vivirá una de las jornadas más solemnes del año este miércoles 13 de agosto, cuando se lleve a cabo el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras más de dos meses de hospitalización a raíz de un atentado perpetrado el pasado 7 de junio. El país entero se une en una despedida marcada por el simbolismo, la fe y la reflexión, con la Catedral Primada como epicentro espiritual y el Cementerio Central como punto final del cortejo fúnebre.

La Catedral Primada y el cardenal Luis José Rueda: centro de la ceremonia

La misa exequial será oficiada por el cardenal primado Luis José Rueda Aparicio, una de las voces más influyentes de la Iglesia católica en Colombia y figura clave en el diálogo nacional. Nacido en San Gil (Santander) en 1962 y elevado al cardenalato en 2023, Rueda ha cimentado su trayectoria en la defensa de la justicia social y la reconciliación, manteniendo una cercanía con los sectores más vulnerables y adoptando gestos de fuerte carga simbólica como parte de su ministerio.

“Ser cardenal es ante todo una nueva misión… no en la iglesia colombiana solamente… sino en la iglesia universal”, expresó tras su nombramiento por el papa Francisco. En el contexto de este funeral, su presencia confiere no solo legitimidad espiritual, sino también un mensaje de unidad frente a la violencia política que enluta al país.

Cementerio Central: un lugar con historia para un legado interrumpido

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, el féretro del senador será trasladado al Cementerio Central de Bogotá, sitio donde reposan las figuras más emblemáticas de la historia republicana del país. Allí se rendirá el homenaje final a un político joven cuya vida fue truncada de forma violenta, y cuyo legado ha abierto un debate profundo sobre la protección a líderes democráticos.

Este camposanto, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, no solo será el lugar del descanso eterno del senador, sino también un espacio de memoria colectiva, cargado de historia y significado.

Operativo y cierres viales por la jornada

Dada la magnitud de los actos fúnebres, las autoridades distritales desplegarán un plan especial que incluye seguridad reforzada, cierres viales estratégicos y personal médico de emergencia. Entre los cierres más relevantes están:

Calle 7 a Av. Calle 19 y entre Av. Carrera 10 y Carrera 7 (8:00 a.m. a 6:00 p.m.).

y entre (8:00 a.m. a 6:00 p.m.). Av. Carrera 7 entre Calles 11 y 26 (4:00 p.m. a 6:00 p.m.).

(4:00 p.m. a 6:00 p.m.). Av. Calle 26 entre NQS y Carrera 5 (9:00 a.m. a 9:00 p.m.).

(9:00 a.m. a 9:00 p.m.). Calle 24 entre Diagonal 22 Bis y Carrera 17 (9:00 a.m. a 9:00 p.m.).

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, reiteró el llamado al respeto ciudadano:

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”.