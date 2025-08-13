Comienza la temporada de declaración de renta: esto es todo lo que tiene que saber

Calendario tributario de la DIAN en 2025: fechas clave y topes para declaración de Impuestos en Colombia (Foto: Fachada Dian y billetes colombianos)

Desde este 12 de agosto y hasta el 24 de octubre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inicia oficialmente el calendario de vencimientos para la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024. Este proceso fiscal convocará a más de 6,7 millones de personas naturales, entre ellas alrededor de 400.000 nuevos contribuyentes.

PUBLICIDAD

La Dian estima un recaudo de al menos $5,5 billones de pesos durante esta temporada, cifra similar a la registrada en el ejercicio anterior, sin incluir retenciones en la fuente. A la fecha, más de 539.000 personas ya han presentado su declaración.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Para este año gravable, se requiere declarar si se cumple con alguno de los siguientes criterios:

Patrimonio bruto superior a $211.792.500

Ingresos brutos iguales o mayores a $65.894.000

Consumos con tarjeta de crédito, compras, o consignaciones bancarias que superen los $65.894.000

José Sierra, asesor de la Dian, explicó que las modificaciones derivadas de la reforma tributaria de 2022 podrían generar una contribución superior frente a los datos obtenidos en 2023, cuando se declaró por el año gravable 2022.

Recomendaciones para declarar sin contratiempos

La Dian hizo un llamado a preparar con anticipación la documentación necesaria para evitar errores o retrasos. Entre los documentos clave se encuentran:

Cédula de ciudadanía o extranjería

Registro Único Tributario (RUT) actualizado

Certificado de ingresos y retenciones , en el caso de empleados

, en el caso de empleados Certificados por dependientes económicos , como hijos menores o universitarios entre 20 y 23 años

, como hijos menores o universitarios entre 20 y 23 años Soportes de pagos por medicina prepagada o seguros de salud

Sierra enfatizó la importancia de presentar la declaración antes del vencimiento asignado según los dos últimos dígitos de la cédula:

“Estas semanas marcan el inicio de los vencimientos. Aunque se puede declarar desde ya, la recomendación es no dejarlo para última hora, pues si se presenta un incidente técnico o administrativo, podría no cumplirse con el plazo.”

PUBLICIDAD

Multas y sanciones por no declarar a tiempo

La entidad también recordó las sanciones establecidas por incumplimiento:

5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso

0,5 % de los ingresos brutos si no hay impuesto a pagar

Para quienes nunca presentan la declaración, la multa puede llegar al 20 % de los ingresos o consignaciones del año gravable.

Frente al incremento de nuevos declarantes y la alta demanda de servicios, la Dian ha ampliado sus horarios de atención presencial y virtual, especialmente en ciudades como Medellín. Los contribuyentes pueden agendar citas o hacer seguimiento a sus obligaciones a través del portal oficial de la entidad.

Con el cronograma en marcha, la Dian insiste en la responsabilidad tributaria y el cumplimiento temprano como clave para evitar sanciones, optimizar procesos y mantener al día la relación con el fisco nacional.