“Jamás hemos atacado a nadie, pero estamos listos para defendernos”: Cabello agradece apoyo de Petro a Maduro y lanzó amenaza a EE. UU.

El ministro venezolano y figura clave del oficialismo, Diosdado Cabello, se pronunció tras el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos, que elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. En un encendido discurso, Cabello agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por su respaldo al mandatario venezolano y lanzó duras críticas contra Estados Unidos, al que acusó de promover acciones injerencistas en la región.

“Agradecemos al presidente Petro, sus palabras; agradecemos a los presidentes y gobiernos del mundo que han manifestado su solidaridad y su rechazo a este nuevo ataque del imperialismo contra nuestro país”, afirmó desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Amenaza directa a EE. UU. y críticas a expresidentes colombianos

Cabello no se limitó a responder con gratitud. También dejó claro que el chavismo está preparado para cualquier eventualidad: “Jamás hemos atacado a nadie, pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”.

El dirigente aprovechó para vincular a opositores venezolanos y exmandatarios colombianos con redes criminales, asegurando que los verdaderos enemigos de la patria “buscan alianzas con sectores del narcotráfico internacional y bandas criminales”. Mencionó directamente a Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos e Iván Duque, de quienes dijo: “No gobiernan, afortunadamente, pero han sido cómplices de conspiraciones y violencia”.

EE. UU. endurece su postura contra Maduro

Las declaraciones de Cabello llegan luego de que la administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que autorizaría operaciones militares contra carteles latinoamericanos. “Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, aseguró la fiscal general Pam Bondi, al referirse a Maduro. Según Bondi, el régimen venezolano colabora con organizaciones como el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles.

Trump también defendió esta política: “Queremos proteger nuestro país”, dijo al justificar el uso de la fuerza contra actores designados como amenazas globales.

Petro se distancia de EE. UU. y apoya a Venezuela

Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a cualquier intervención extranjera sin consentimiento de los países latinoamericanos. “Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, escribió en su cuenta de X. “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.

El respaldo de Petro fue interpretado en Caracas como un gesto de cercanía estratégica en medio de un nuevo episodio de tensión regional, en el que los discursos vuelven a escalar entre Washington, Bogotá y Caracas.