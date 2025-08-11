Seis periodistas palestinos murieron en ataque israelí en Gaza

Un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza dejó seis periodistas palestinos muertos, entre ellos Anas al Sharif, reconocido corresponsal de Al Jazeera y uno de los principales rostros de la cobertura del conflicto en los últimos 22 meses. El ataque ocurrió en la madrugada del lunes contra un campamento de reporteros ubicada cerca del hospital Al Shifa, y causó la muerte total de siete personas.

Cinco de los periodistas fallecidos trabajaban para Al Jazeera: Anas al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y el asistente Mohammed Noufal. También murió Mohammed Al Jalidi, de la cadena Al Quds. Según el ejército israelí, los reporteros formaban parte de una “célula terrorista” de Hamas, acusación que ya había sido lanzada previamente contra Sharif y que fue rechazada por organismos internacionales.

Imágenes difundidas por periodistas locales mostraron el campamento completamente destruida y en llamas. Testigos, como el reportero Hani Mahmoud, relataron que la explosión iluminó el cielo sobre Gaza. Poco antes de su muerte, Sharif había publicado un mensaje preescrito en redes sociales: “Si estas palabras les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Nunca dudé en transmitir la verdad tal y como es”.

En julio, el portavoz del ejército israelí, Avichai Adraee, había compartido un video acusando a Sharif de pertenecer al ala militar de Hamas, señalamiento que la relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, Irene Khan, calificó como “un flagrante ataque contra periodistas” sin pruebas. Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron tener documentos que demostrarían sus acusaciones, mientras que Al Jazeera denunció que se trató de un “intento desesperado de silenciar las voces que exponen la ocupación de Gaza”.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenó el hecho, recordando que “los periodistas son civiles y nunca deben ser objeto de persecución”, y acusó a Israel de etiquetar a comunicadores como militantes sin evidencias. La Fundación para la Libertad de Prensa también exigió medidas internacionales para detener los ataques contra periodistas en Gaza.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, Al Jazeera perdió a siete miembros de su equipo en ataques israelíes. En total, 186 periodistas murieron en Gaza, y la cifra se eleva a 237 si se incluyen los fallecidos en Israel, Líbano y Siria, según datos del gobierno gazatí.