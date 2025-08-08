¿Conductores que transitan por carril de buses de la Séptima están siendo multados? Esto denunció un concejal

Hay una fuerte polémica en Bogotá a raíz de una denuncia que hizo el concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, durante esta semana. Según advirtió, aunque el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, había señalado que las multas que se aplicarían a los conductores en la carrera Séptima solo cobijaban a quienes se parquearan o bloquearan las intersecciones en ese corredor vial, la realidad sería muy distinta.

“Hay dos conductas que vamos a sancionar: la gente que se queda parqueada en el carril derecho esperando a alguien ahí indefinidamente esperando a alguien; y lo otro es bloquear el carril derecho en las intersecciones particularmente, que no solo afectan a la Séptima, sino a las otras vías que cruzan la Séptima”, había señalado el alcalde capitalino en unas declaraciones emitidas en mayo de este año.

Sin embargo, en un comunicado de prensa del equipo del concejal Forero advirtieron que se han registrado “casi 200 comparendos por transitar”.

De acuerdo con el cabildante, la Secretaría de Movilidad de la ciudad estaría aplicando dos normativas para justificar estas multas: la Resolución 560 de 2015 y el Decreto 409 de 2014. Estos documentos prohiben que los conductores transiten o hagan paradas en los carriles exclusivos a menos de que vayan a hacer giros o accesos que se consideran autorizados.

“¿A quién le creemos?“: las dudas del concejal Forero por las normas que se aplican en la Séptima

Además, compartieron que se habrían aplicado 179 comparendos C14, que corresponden a casos en los que los vehículos transitan por donde no deben o cuando está rigiendo la medida de pico y placa. Adicionalmente, el concejal sostuvo que estas sanciones no se aplicaron por el tema del pico y placa, con lo cual señaló que los conductores supuestamente fueron sancionados por transitar por el carril exclusivo.

“¿A quién le creemos?”, se preguntó el concejal. “El alcalde Galán dijo públicamente que no sancionarían por transitar, pero ya casi 200 conductores fueron multados por esa razón. ¿Se hizo la vista gorda la Secretaría de Movilidad? ¿O el alcalde prometió algo que no cumplió?”, agregó el cabildante.

PUBLIMETRO se comunicó con la Secretaría de Movilidad para tener claridad sobre las normas que se están aplicando en la carrera Séptima y la posibilidad de los conductores de carros y motos de transitar por el carril de los buses sin detenerse. Sin embargo, por lo pronto esa entidad no ha respondido.