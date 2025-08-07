Ojo: estos son los puntos de concentración para las manifestaciones de este 7 de agosto a favor de Álvaro Uribe

En la mañana del jueves 7 de agosto, el partido Centro Democrático organizó una movilización en las principales ciudades del país, con el objetivo de expresar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe y rechazar la condena que le fue interpuesta por la justicia colombiana de 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Lea también: Uribe confirma que ya cumple arresto domiciliario y promete “seguir la lucha” contra la “mordaza neocomunista”
Las manifestaciones que tienen el eslogan de “Marcha por la libertad y la democracia”, empezará en horas de la mañana y se trasladarán por las principales vías de las ciudades; en el caso de Bogotá, los marchantes llegarán a la Plaza de Bolívar.
Puntos de concentración de la “Marcha por la libertad y la democracia”
El anuncio de los puntos de concentración lo dio a conocer la cuenta oficial del Centro Democrático:
- Apartadó, a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina.
- Arauca, a las 9:00 a. m., en la Catedral del parque principal.
- Armenia, a las 10:00 a. m., desde el Parque los Fundadores.
- Barranquilla, a las 10:00 a. m., en el Parque Washington.
- Bogotá, a las 10:00 a. m., desde el Parque Nacional.
- Bucaramanga, a las 9:00 a. m., desde la carrera 27 con calle 57.
- Cajicá, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Fontanar.
- Cali, a las 10:00 a. m., desde el Parque Panamericano.
- Cartagena, a las 9:00 a. m., desde el Parque de los Coches.
- Cúcuta, a las 9:00 a. m., desde la Plazoleta Centro.
- Florencia, a las 9:00 a. m., desde el estadio Alberto Buitrago Caquetá.
- Ibagué, a las 9:00 a. m., desde la calle 37 con carrera 5.
- Leticia, a las 8:00 a. m., eucaristía en la parroquia del barrio Porvenir.
- Leticia, a las 10:00 a. m., en la calle 8 con carrera 7.
- Manizales, a las 10:00 a. m., desde el CAI del Cable.
- Medellín, a las 9:00 a. m., desde la avenida Oriental con la Playa.
- Mocoa, a las 9:00 a. m., desde el Parque General Santander.