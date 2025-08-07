Ojo: estos son los puntos de concentración para las manifestaciones de este 7 de agosto a favor de Álvaro Uribe

Manifestantes marchan en oposición al gobierno de Gustavo Petro el 6 de marzo de 2024 en Bogotá

En la mañana del jueves 7 de agosto, el partido Centro Democrático organizó una movilización en las principales ciudades del país, con el objetivo de expresar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe y rechazar la condena que le fue interpuesta por la justicia colombiana de 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Las manifestaciones que tienen el eslogan de “Marcha por la libertad y la democracia”, empezará en horas de la mañana y se trasladarán por las principales vías de las ciudades; en el caso de Bogotá, los marchantes llegarán a la Plaza de Bolívar.

Puntos de concentración de la “Marcha por la libertad y la democracia”

El anuncio de los puntos de concentración lo dio a conocer la cuenta oficial del Centro Democrático: