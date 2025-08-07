Noticias

Ojo: estos son los puntos de concentración para las manifestaciones de este 7 de agosto a favor de Álvaro Uribe

Denominada como la “Marcha por la libertad y la democracia”, tiene el objetivo de respaldar al hoy condenado expresidente Uribe.

Manifestantes marchan en oposición al gobierno de Gustavo Petro el 6 de marzo de 2024 en Bogotá
Manifestantes marchan en oposición al gobierno de Gustavo Petro el 6 de marzo de 2024 en Bogotá (Juan Pablo Pino)
Por Kewin Alarcón

En la mañana del jueves 7 de agosto, el partido Centro Democrático organizó una movilización en las principales ciudades del país, con el objetivo de expresar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe y rechazar la condena que le fue interpuesta por la justicia colombiana de 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Lea también: Uribe confirma que ya cumple arresto domiciliario y promete “seguir la lucha” contra la “mordaza neocomunista”

Las manifestaciones que tienen el eslogan de “Marcha por la libertad y la democracia”, empezará en horas de la mañana y se trasladarán por las principales vías de las ciudades; en el caso de Bogotá, los marchantes llegarán a la Plaza de Bolívar.

Puntos de concentración de la “Marcha por la libertad y la democracia”

El anuncio de los puntos de concentración lo dio a conocer la cuenta oficial del Centro Democrático:

  • Apartadó, a las 10:00 a. m., en el Parque La Martina.
  • Arauca, a las 9:00 a. m., en la Catedral del parque principal.
  • Armenia, a las 10:00 a. m., desde el Parque los Fundadores.
  • Barranquilla, a las 10:00 a. m., en el Parque Washington.
  • Bogotá, a las 10:00 a. m., desde el Parque Nacional.
  • Bucaramanga, a las 9:00 a. m., desde la carrera 27 con calle 57.
  • Cajicá, a las 9:00 a. m., desde el centro comercial Fontanar.
  • Cali, a las 10:00 a. m., desde el Parque Panamericano.
  • Cartagena, a las 9:00 a. m., desde el Parque de los Coches.
  • Cúcuta, a las 9:00 a. m., desde la Plazoleta Centro.
  • Florencia, a las 9:00 a. m., desde el estadio Alberto Buitrago Caquetá.
  • Ibagué, a las 9:00 a. m., desde la calle 37 con carrera 5.
  • Leticia, a las 8:00 a. m., eucaristía en la parroquia del barrio Porvenir.
  • Leticia, a las 10:00 a. m., en la calle 8 con carrera 7.
  • Manizales, a las 10:00 a. m., desde el CAI del Cable.
  • Medellín, a las 9:00 a. m., desde la avenida Oriental con la Playa.
  • Mocoa, a las 9:00 a. m., desde el Parque General Santander.

